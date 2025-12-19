Qué es Downdetector, la página que están usando los usuarios tras la caída de Cloudflare + Seguir en









Este sitio web centraliza reportes de fallas en tiempo real, mostrando qué servicios y regiones se ven afectados por los problemas de conectividad.

Cloudflare actúa como escudo de seguridad (DDoS) y acelerador de contenido (CDN) para muchas plataformas y redes sociales.

Durante esta mañana, millones de usuarios de distintas partes del mundo reportaron dificultades para acceder a sitios web y redes sociales, con mensajes de error y cargas intermitentes. Sin embargo, lo que estaba fallando no era una app puntual, sino el servicio de Internet conocido como Cloudflare.

Esta empresa gestiona gran parte del tráfico y la seguridad de miles de servicios, por lo que su caída dejó a muchos desconectados. Por este episodio, y después de la baja que sucedió hace un mes, páginas como Downdetector se convirtieron en referentes para monitorear fallas, ya que recopilan informes en tiempo real y permiten conocer qué firmas están afectadas.

downdetector Nueva caída de Cloudflare Cloudflare presentó nuevamente problemas que provocaron interrupciones en miles de sitios web a nivel mundial. Esta segunda caída, después de la registrada el pasado 18 de noviembre, generó problemas de conexión con los servidores, como el clásico “error 502”, que indica que la información enviada por el sistema de origen no fue recibida correctamente.

A esto se suman reclamos por dificultades en la resolución de DNS, un problema que impide traducir correctamente un nombre de dominio a su dirección IP.

En esta ocasión, la compañía informó que ya implementó soluciones para restablecer el funcionamiento de su red, aunque los reportes continuaron acumulándose en diferentes regiones.

La empresa estadounidense cumple un rol clave en el mundo digital: ofrece protección contra ataques informáticos, especialmente los de denegación de servicio (DDoS), filtra el tráfico de contenido sospechoso e incluso bloquea intentos de hackeo. En muchos casos, incluso, cuando uno ingresa a una página y ve un aviso de "comprobando que eres un usuario real", esa verificación la está haciendo Cloudflare. Y, justamente por ser una pieza tan central, cuando presenta una falla, los efectos se perciben en cadena. Cloudflare 2 DepositPhoto Qué es Downdetector Ante este tipo de fallas, muchos usuarios recurren a Downdetector, una plataforma especializada en monitorear interrupciones de servicios en tiempo real. Su funcionamiento se basa en reportes proporcionados por los propios usuarios y en indicadores de problemas detectados en la web, ofreciendo un panorama de qué servicios presentan inconvenientes, con qué magnitud y en qué regiones. La herramienta cubre una amplia variedad de sectores, incluyendo redes sociales, bancos, videojuegos, plataformas de entretenimiento y servicios de conectividad.

