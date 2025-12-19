Fin al conflicto entre TikTok y Donald Trump: ByteDance llegó a un acuerdo para vender parte de su operación + Seguir en









Tras una larga batalla, llegaron a un acuerdo para que la plataforma pueda seguir operando en territorio norteamericano. La fecha de la firma del traspaso figura para el próximo 22 de enero de 2026.

EEUU y TikTok finalmente llegaron a un acuerdo. Foto: Reuters

La batalla entre TikTok y Estados Unidos parece haber llegado a su fin: la empresa china ByteDance, propietaria de la popular plataforma de videos, confirmó a través de un documento interno la creación de TikTok USDS Joint Venture, con participación de un grupo de empresarios estadounidenses.

De esta manera, TikTok busca evitar la prohibición en territorio norteamericano, donde cuenta con más de 170 millones de usuarios. Según trascendió, el grupo inversor estadounidense estará compuesto por las empresas Oracle, Silver Lake y MGX.

¿Fin a la guerra TikTok - EEUU? ByteDance anuncia acuerdo para evitar prohibición En detalle, el acuerdo prevé que el grupo estadounidense se quede con una participación mayoritaria de la nueva entidad. Así, cumplirán las exigencias impuestas por Trump - bajo la excusa de que era una amenaza a la seguridad nacional - y evitarán la prohibición.

ByteDance.jpg ByteDance cederá parte de su participación para seguir operando en EEUU. Según consignaron distintos medios especializados, la noticia fue confirmada luego de que el CEO de la compañía, Shou Chew, informara a sus empleados sobre el acuerdo logrado a través de un documento interno.

Se espera que la firma del acuerdo se selle el próximo 22 de enero de 2026. El documento explica que, a raíz de la transacción, se creará la organización TikTok US Data Security (USDS), que funcionará como una empresa independiente.

Este punto es clave, ya que de esta manera tendrán control sobre aspectos claves, tales como la protección de datos, la seguridad de algoritmos, el contenido publicado en la plataforma y más. Por el momento, se desconocen mayores detalles sobre los montos del acuerdo. El grupo inversor que tomará el control de TikTok En detalle, la versión norteamericana de TikTok estará mayoritariamente en manos de inversores estadounidenses. La junta directiva de la misma estará compuesta por un total de siete miembros. Según trascendió, el grupo de inversores incluye al gigante tecnológico Oracle - conducido por Larry Ellison -, Silver Lake - firma estadounidense de capital privado global centrada en tecnología e inversiones tecnológicas - y MGX, empresa de inversión estatal de los Emiratos para tecnologías de inteligencia artificial. tiktok1 Oracle, Silver Lake y MGX, los actores del nuevo grupo inversor. Se espera que el grupo inversor posea el 50% de la participación, aproximadamente 15% para cada empresa. Por otro lado, un 30% estará controlado por de inversores existentes de ByteDance y, finalmente, un 20% quedará bajo control de la compañía china.