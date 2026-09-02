Sony y Warner demandaron a Anthropic por infringir derechos de autor para entrenar su IA + Agregar ámbito en









Las divisiones musicales de ambas compañías acusan a Anthropic de utilizar ilegalmente letras y partituras protegidas por derechos de autor para entrenar a Claude. Reclaman hasta u$s150.000 por cada obra afectada.

Archivo. Anthropic vuelve a enfrentar fuertes críticas por su dinámica de entrenamiento de sus modelos. Depositphotos

Las divisiones de música de Sony y Warner Music demandaron a Anthropic ante un tribunal federal de California por el presunto uso indebido de composiciones musicales protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos de inteligencia artificial Claude. Según la denuncia - presentada el pasado viernes-, Anthropic habría utilizado cientos de letras de canciones y partituras sin autorización.

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Entre las obras mencionadas en el documento judicial, aparecen composiciones de The Beatles, Taylor Swift y Michael Jackson, además de las de cientos de otros artistas. El caso se suma a la creciente disputa entre las compañías de inteligencia artificial y los titulares de derechos de autor, que también incluye a autores, editoriales, sellos discográficos y medios de comunicación. El eje de los reclamos es el uso de obras protegidas durante el entrenamiento de sistemas de IA.

El entrenamiento de los modelos de IA y los derechos de autor Anthropic ya enfrenta otros litigios vinculados con el uso de material protegido. Universal Music Group demandó a la compañía en 2023 y volvió a llevarla ante los tribunales a principios de este año por el presunto uso de letras de canciones durante el entrenamiento de sus modelos. Esos procesos continúan en curso.

La compañía también llegó el año pasado a un acuerdo por u$s1.500 millones para resolver una demanda colectiva presentada por un grupo de autores. Este hecho graficó el primer acuerdo de este tipo alcanzado por uno de los gigantes tecnológicos de IA.

En su nueva presentación judicial, Sony y Warner cuestionaron ese antecedente y apuntaron directamente contra el modelo de negocios de Anthropic: "Anthropic considera claramente que esto es simplemente el coste de hacer negocios, dado que todo su modelo de negocio sigue basándose en el robo de derechos de autor", afirmaron. "Y u$s1.500 millones obviamente no es una indemnización lo suficientemente grande como para disuadir la conducta infractora de una empresa que ha convertido semejante infracción masiva en una asombrosa valoración de u$s2 billones".

Por su parte, la empresa conducida por Dario Amodei rechazó las acusaciones en su contra y cuestionó la nueva presentación judicial: "Esta es la tercera demanda de los mismos abogados, que reciclan acusaciones de casos que ya están ante los tribunales", declaró el lunes un portavoz de Anthropic. La empresa aseguró que se defenderá "con firmeza" y sostuvo que el entrenamiento de inteligencia artificial constituye un uso legítimo de material protegido por derechos de autor. Como respaldo, citó al juez que intervino en el litigio presentado por los autores. Los detalles de la denuncia contra Anthropic La denuncia sostiene que Anthropic obtuvo ilegalmente letras y partituras pertenecientes a las editoriales musicales mediante descargas por torrent para utilizarlas en el entrenamiento de Claude. Sony y Warner también aseguran que el chatbot puede reproducir letras protegidas por derechos de autor "textualmente" cuando los usuarios se lo solicitan. Además, las compañías sostienen que Anthropic utilizó esas obras para desarrollar capacidades de generación de contenido musical. Según la demanda, la empresa habría empleado las letras para enseñarle a Claude a "generar grandes cantidades de letras de canciones supuestamente 'nuevas' generadas por IA, que compiten con las obras legítimas protegidas por derechos de autor de las editoriales musicales como sustitutos de mercado dañinos". Las compañías musicales reclaman hasta u$s150.000 por cada derecho de autor presuntamente infringido, además de una orden judicial que impida a Anthropic continuar utilizando sus obras.