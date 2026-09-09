Apple Event 2026: presentaron el iPhone 18 y el esperado iPhone Duo plegable

Las grandes novedades fueron presentadas en el evento anual "Surprise and Shine". Además, la empresa anunció sus nuevas apuestas en Siri y su Inteligencia Artificial.

Apple dio inicio este miércoles a su evento anual, bautizado en esta edición como "Surprise and Shine" , con el esperado debut del iPhone Duo, su primer teléfono plegable , como una de las grandes novedades de la presentación . Con su nuevo CEO, John Ternus, al frente del anuncio, la compañía también mostró el diseño del iPhone 18 en sus versiones Pro y Pro Max , en el marco de uno de los recambios de dispositivos más relevantes de su historia.

En cuanto a valores, las versiones Pro y Pro Max del iPhone 18 se venderán desde u$s1.199 y u$s1.299, respectivamente. Los mismos se podrán encargar desde el próximo sábado 12 de septiembre y estarán disponibles para retirar desde el 18 de este mes.

Más allá de la presentación de los nuevos dispositivos, Ternus enfocó el inicio de su discurso en ubicar el smartphone como el " centro personal" de los usuarios, potenciado gracias a la inteligencia artificial: "Tu iPhone puede hacer mucho más por vos porque entiende tu contexto. Esto incluye tu calendario, tus relaciones, tus rutinas, los detalles más privados de tu vida diaria . Hoy, otros ven esos datos como algo para recolectar y almacenar".

En ese sentido, Ternus marcó el diferencial de los productos de Apple: "Por eso Apple Intelligence funciona en el dispositivo siempre que puede. Cuando se necesita mayor capacidad, Private Cloud Compute extiende ese mismo nivel de protección de la privacidad, asegurando que nadie, ni siquiera Apple, pueda acceder a lo que es tuyo. Es inteligencia personal que realmente es personal".

“Al final del día, solo queremos crear cosas que tengan un impacto significativo en la vida de las personas. Por eso estamos aquí, y eso es lo que hacemos”, aseguró Ternus durante el inicio de la presentación.

Apple presento el nuevo iPhone Duo

Ternus presentó el esperado iPhone plegable de Apple, denominado iPhone Duo, y puso el foco en su diseño. A diferencia de otros equipos plegables que pueden sentirse como dos dispositivos unidos, la compañía busca que el nuevo modelo ofrezca una experiencia similar a la de un iPad cuando está completamente abierto.

El equipo cuenta con un marco de titanio mecanizado y pulido, mientras que la bisagra permite mantener la pantalla completamente plana al abrirse y controla el movimiento durante la apertura y el cierre. La cámara frontal de FaceTime queda integrada debajo de la pantalla para mantener una superficie de visualización continua.

Así se ve el nuevo iPhone Duo. Captura de pantalla.

El nuevo formato también obligó a Apple a adaptar el software. La compañía rediseñó la distribución de las aplicaciones y modificó elementos de la interfaz para adecuarlos al nuevo hardware. El dock de la pantalla de inicio pasó a una disposición vertical, mientras que la barra de estado ocupa menos espacio y se integra en una de las esquinas.

Además, los controles principales fueron desplazados hacia los laterales para facilitar el acceso con el pulgar. Cuando está completamente abierto, el iPhone Duo es el iPhone más delgado fabricado por Apple hasta ahora, gracias a una arquitectura que concentra componentes clave en la zona elevada donde se encuentran las cámaras.

Apple Event: las novedades del iPhone 18

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max fueron presentados con cristal trasero a juego con el color del dispositivo. La nueva generación estará disponible en negro, plateado, glaciar —azul— y burdeos.

Los colores del nuevo iPhone 18. Apple

Más allá de un conservador cambio de look, Apple puso el foco en las funciones de inteligencia artificial, con nuevas herramientas de Apple Intelligence, modelos de IA integrados directamente en el dispositivo y mejoras vinculadas a la IA de Siri.

Nuevo chip y más autonomía

La compañía presentó oficialmente el A20 Pro, el nuevo chip que dará potencia a los iPhone 18 Pro. Cuenta con un Neural Engine doble y, según Apple, ofrece el doble de rendimiento que la generación anterior. La mejora apunta especialmente al procesamiento de inteligencia artificial, incluida la posibilidad de ejecutar modelos de terceros directamente en el dispositivo.

Otro de los cambios destacados está en la batería. Apple asegura que la nueva generación representa un “gran avance” en autonomía frente al iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 18 Pro alcanza las 36 horas de autonomía, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega a las 45 horas. Además, la carga por cable será más rápida: una carga de cinco minutos permitirá obtener hasta seis horas de reproducción de video.

Una cámara con más controles profesionales

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max incorporan una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, que puede ajustarse automáticamente según las condiciones de luz y ofrecer un mayor control sobre la profundidad de campo.

Apple también sumó controles profesionales para modificar manualmente parámetros como el balance de blancos, la velocidad de obturación y la apertura.

A esto se agrega un sistema de seguimiento inteligente del enfoque basado en modelos de inteligencia artificial, diseñado para mantener al sujeto enfocado incluso cuando sale momentáneamente del encuadre.

Una Siri renovada

Según detalló la empresa en la presentación, el iPhone 18 Pro está construido para "aprovechar al máximo todas las capacidades de Apple Intelligence y ofrecer experiencias más poderosas y agradables". En ese sentido, el usuario tendrá - a través del asistente digital del celular - acceso a los modelos Apple Foundation más recientes. Además, se podrá recurrir a modelos de IA todavía más poderosos en Private Cloud Compute.

Siri ya funciona "sin fricciones en más de 300.000 apps". Entre las capacidades mejoradas, la empresa aseguró que el asistente digital podrá: redactar mails, agregar recomendaciones, utilizar la cámara para hacer consultas en tiempo real, mejorar el dictado por voz y más.

Apple Event: cuándo saldrá a la venta el nuevo iPhone 18

Los pedidos anticipados del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max comenzarán el sábado 12 de septiembre.

Los equipos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

Novedades en AirPods y Apple Watch

Apple también presentó los AirPods 5, que incorporan cancelación activa de ruido con una reducción del sonido externo un 50% mayor que la de los AirPods 4. Los nuevos auriculares mantienen un diseño abierto y suman mejoras en la calidad de audio, además de acceso manos libres a Siri y traducción en tiempo real mediante Apple Intelligence.

La nueva generación tendrá un precio inicial de u$s129, mientras que una segunda versión costará u$s149 e incluirá un estuche de carga inalámbrica compatible con cargadores de Apple Watch y Qi. Los pedidos anticipados comenzaron este miércoles y los equipos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

En el mismo evento, Apple presentó los Apple Watch Series 12 y Ultra 4, que incorporan un nuevo sistema de sensores orientado a mejorar el seguimiento de la salud y la actividad física.

El sistema cuenta con una mayor superficie de electrodos para las mediciones de electrocardiograma y fotodiodos rediseñados para registrar el ritmo cardíaco durante el día, incluso mientras el usuario está en movimiento.

Con esta actualización, los relojes pueden registrar datos continuos de frecuencia cardíaca cada cinco segundos, una frecuencia 60 veces mayor que antes. A su vez, la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede medirse hasta cada cinco minutos, 24 veces más rápido que en la generación anterior.

Apple aseguró que sus pruebas, realizadas con cientos de participantes y comparadas con una banda de pecho con ECG, mostraron que el Apple Watch ofrece el registro de frecuencia cardíaca más preciso entre los dispositivos portátiles evaluados.

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