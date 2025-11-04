Apple presentó una versión renovada de la App Store: más herramientas para usuarios y desarrolladores

El gigante tecnológico renovó su web de la tienda de aplicaciones el pasado 29 de octubre. Conoce los cambios más importantes de la nueva versión.

Apple presentó una renovación completa de la versión web de su App Store, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios que no acceden desde dispositivos de la marca y ofrecer más herramientas a los desarrolladores.

Hasta ahora, la navegación en la App Store a través de navegadores externos era limitada: solo se podía acceder a las páginas individuales de las aplicaciones y, en aparatos que no eran de Apple el enlace solía conducir a una dirección muerta, sin funcionalidades para el usuario. Con los cambios presentados, los internautas podrán explorar aplicaciones por categorías y plataformas, con secciones específicas para iPhone, iPad, Apple Watch, entre otros dispositivos de la marca de la manzana. Sin embargo, por el momento todavía no se pueden descargar apps directamente desde la web , aunque se prevé que esta función se incorpore a la brevedad..

Apple presentó una nueva versión basada en navegador de su App Store , que permite a los usuarios explorar, buscar y navegar aplicaciones para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro desde cualquier dispositivo.

Al ingresar a apps.apple.com , los usuarios se encontrarán ahora con una plataforma completamente renovada , que reemplaza la antigua página informativa. Este cambio se enmarca dentro de una serie de actualizaciones del ecosistema de software que la compañía lanzó hace unos meses.

La nueva interfaz replica la estructura de la App Store móvil, con secciones por categoría, recomendaciones editoriales y listados específicos según el sistema operativo — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS —.

image

Sin embargo, la versión web mantiene todavía la restricción para instalar aplicaciones directamente desde el navegador. Al presionar el botón de descarga o de precio, el usuario es redirigido a la App Store nativa del dispositivo correspondiente.

Más allá de las mejoras funcionales, este rediseño forma parte de la estrategia de Apple por mostrar una mayor apertura en su ecosistema digital. En los últimos años, la compañía ha enfrentado presiones y denuncias por supuestas prácticas monopólicas en distintos mercados. Este tipo de iniciativas, que apuntan a facilitar el acceso y la visibilidad de sus servicios fuera de sus propios dispositivos, podrían contribuir a mejorar su imagen ante reguladores y competidores.

Otros cambios en la App Store

Entre otros cambios - hechos públicos el pasado 29 de octubre de 2025 -, destacan tres ejes principales de actualización: la sincronización de revisiones, la segmentación de las páginas y las nuevas herramientas de promoción.

Entre las novedades más destacadas, ahora los desarrolladores pueden lanzar eventos dentro de las apps, publicar logros de Game Center o enviar actualizaciones críticas sin necesidad de esperar la aprobación de una versión pendiente. Esta modificación acelera los tiempos de lanzamiento y ofrece mayor flexibilidad operativa.

Además, Apple permitirá crear hasta 70 páginas personalizadas de forma simultánea, un cambio que otorga una mayor libertad creativa para destacar contenidos, funciones y campañas específicas. Cada página podrá incluir imágenes, textos y vistas previas únicas, diseñadas para captar la atención de distintos segmentos de usuarios.

Por ejemplo, al buscar una palabra clave, el sistema podrá mostrar una página personalizada adaptada al perfil del usuario, en lugar del resultado genérico.

Estos cambios se suman a la la disponibilidad completa de la App Store en la web, que ahora permite explorar y consultar apps desde cualquier navegador. Los usuarios pueden leer reseñas, revisar el historial de actualizaciones y ver etiquetas de privacidad sin estar en un dispositivo

Desde el punto de vista de los desarrolladores, la novedad amplía las oportunidades de visibilidad: la tienda podrá ser indexada por motores de búsqueda externos, generando mayor tráfico orgánico y exposición global.