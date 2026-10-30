Vladimir Putin aseguró que Elon Musk es un "verdadero genio" y reconoció el atraso de Rusia frente a Starlink

El presidente ruso elogió al empresario y reconoció la ventaja de Starlink frente al proyecto homólogo Rassvet. Sus declaraciones se producen tras las tensiones entre EEUU y Ucrania por el acceso a los servicios satelitales de SpaceX.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin , afirmó que mantiene un " contacto estrecho " con Elon Musk para coordinar cuestiones vinculadas con Rassvet , el proyecto satelital con el que Moscú busca desarrollar una alternativa a Starlink , el servicio de internet de SpaceX. En este contexto, el mandatario ruso sostuvo: "Elon Musk es un genio, un verdadero genio".

Los dichos tuvieron lugar en la Cumbre Rusia-África, donde Putin elogió al empresario estadounidense y reconoció la diferencia entre el desarrollo de ambos sistemas. En la comparativa, explicó que Starlink ya cuenta con más de 5.000 satélites en órbita, mientras que Rusia "apenas está dando los primeros pasos".

"Estamos en estrecho contacto con nuestros socios estadounidenses, incluido el señor Musk, porque es crucial no interferir unos con otros en la órbita", agregó el mandatario.

Las declaraciones se producen en medio de una disputa entre Ucrania y Estados Unidos por el acceso a Starshield , el servicio de internet satelital de uso militar desarrollado por SpaceX.

Ucrania comenzó a reportar problemas para utilizar el sistema a comienzos de este mes , después de una disputa entre el presidente Volodimir Zelenski y su par estadounidense, Donald Trump, por un acuerdo sobre diésel entre Estados Unidos y Rusia.

Durante diez días, los drones ucranianos registraron frecuentes interrupciones en la conectividad. Según publicó el Wall Street Journal, Elon Musk ordenó a SpaceX restringir el acceso de Ucrania a Starlink. Sin embargo, otras versiones, citadas por Reuters, señalaron que la instrucción habría surgido de la Casa Blanca.

Desde Kiev, las autoridades ucranianas alertaron que las interrupciones afectaron su capacidad para interceptar ataques rusos y ralentizaron las operaciones logísticas en la línea del frente.

Musk, por su parte, sostuvo en una publicación en X que Ucrania había incumplido las condiciones de uso del servicio al emplear la tecnología para realizar "ataques ofensivos con drones para matar personas".

El funcionamiento de Starlink en Ucrania parece haberse normalizado. En medio de la controversia, Musk también advirtió sobre la importancia estratégica del servicio para las fuerzas ucranianas: "Si se desactivara Starlink, el frente ucraniano colapsaría inmediatamente", escribió en X. Y agregó: "Esto NO es una amenaza, es simplemente una constatación de un hecho".

Correct.



Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be.



Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them.



Ukraine military violated… https://t.co/ZXBB8bYfPn — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

Rassvet, la apuesta rusa para competir con Starlink

En mayo de 2024, dos años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la Casa Blanca se alió con SpaceX para bloquear el uso no autorizado de terminales Starlink por parte de las fuerzas armadas rusas.

Aunque la compañía de Musk nunca había habilitado oficialmente el acceso de Rusia a su red, el Ejército del Kremlin había conseguido terminales en el mercado negro e incluso los había instalado en drones. Tras las advertencias de Ucrania, Estados Unidos avanzó con medidas para impedir esas conexiones.

El proceso culminó este año con la implementación de una lista blanca en territorio ucraniano: a partir de ese mecanismo, solo los dispositivos verificados y registrados oficialmente pueden operar. Sin acceso a Starlink, Rusia apostó por desarrollar su propio sistema satelital: Rassvet.

El proyecto está a cargo de la compañía rusa Bureau 1440. Después de la publicación de la lista blanca en febrero, Rusia lanzó una primera tanda de 16 satélites en marzo y otros 16 en julio. El objetivo del Kremlin es contar con 300 unidades en 2027 y alcanzar los 924 en 2035.

Sin embargo, los primeros resultados mostraron serias dificultades. Ninguno de los 32 satélites alcanzó la órbita operativa prevista, ubicada a 800 kilómetros de altura. Varios quedaron en altitudes de entre 300 y 550 kilómetros, mientras que otros no lograron elevarse.

Uno de los satélites del primer lote nunca llegó a colocarse en órbita y perdió altura progresivamente hasta regresar a la Tierra en junio. En el segundo lanzamiento, otros dos podrían correr la misma suerte.

A pesar de la distancia marcada entre las declaraciones de Putin y los primeros resultados de Kassvet, el rastreador independiente de satélites Jonathan McDowell, recordó que Starlink también registró fallas durante sus primeras etapas. Cerca del 5% de los satélites del primer lote de SpaceX falló poco después del lanzamiento. Más adelante, sobre un total de 60 unidades lanzadas, la tasa de fallos llegó al 13%. Con el tiempo, ese porcentaje descendió al 3% y actualmente se ubica en torno al 0,01%.