Instagram lanza una herramienta de Inteligencia Artificial para crear filtros de Stories con solo escribir texto

El servicio te permite tomar referencias visuales, pruebas fotográficas y hasta ajustes antes de pasar por el control obligatorio de la aplicación.

Instagram incorpora nuevas herramientas digitales para ampliar las posibilidades de creación de contenido.

Instagram sigue incorporando Inteligencia A rtificial a sus funciones creativas. La red social de Meta presentó una nueva herramienta que busca simplificar la producción de contenido y permitir que los usuarios personalicen sus publicaciones sin tener que contar con conocimientos de diseño.

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La propuesta cambia la manera tradicional de elaborar efectos visuales , ya que ahora alcanza con tan solo describir una idea y dejar que la tecnología genere una primera versión. El sistema también permite revisar los resultados y solicitar modificaciones antes de compartirlos.

Effect Builder es una herramienta web impulsada por inteligencia artificial que permite crear filtros personalizados para las Stories de Instagram a partir de instrucciones escritas . Forma parte de la expansión de las herramientas creativas de Edits, la plataforma de edición de Meta.

La inteligencia artificial llegó a la edición de imágenes para redes sociales.

Su funcionamiento se basa en un chatbot que interpreta las descripciones del usuario y las convierte en efectos visuales . De esta manera, no es necesario saber programar ni manejar programas profesionales para diseñar un filtro propio. Para usarla, los usuarios deben ingresar a la página de " https://edits.com/effectbuilder " y escribir una descripción del resultado que quieren obtener.

describir el estilo visual deseado mediante texto

adjuntar imágenes de referencia para orientar el diseño

generar una primera versión del efecto con inteligencia artificial

probar el resultado usando fotografías propias

solicitar modificaciones con nuevas instrucciones

enviar el filtro terminado para su revisión y eventual publicación

Una de sus características principales es que permite incorporar referencias visuales, de tal manera que quien tenga una idea difícil de expresar con palabras pueda cargar una foto para orientar aspectos como colores, iluminación y texturas. El objetivo es que la creación de filtros sea un proceso accesible para más personas, incluso para quienes nunca desarrollaron efectos digitales.

Los filtros visuales permiten personalizar las publicaciones y experimentar con distintos estilos. Magnific

De una idea escrita a un efecto visual listo para usar

El proceso empieza con una instrucción sencilla, como pedir que las fotos tengan una apariencia de historieta, con colores intensos y contornos marcados. La Inteligencia Artificial interpreta esa descripción y genera un filtro que puede probarse sobre imágenes personales. A partir de esa primera versión, el creador tiene la posibilidad de pedir ajustes hasta acercarse al resultado que busca.

Effect Builder también incorpora una función que permite reescribir automáticamente las instrucciones originales para agregar detalles. Una vez que el creador está conforme con el efecto, puede enviarlo a Instagram para su aprobación.

Los filtros autorizados aparecerán en el explorador de efectos de Stories, donde otros usuarios podrán encontrarlos y aplicarlos a sus propias publicaciones. Cada efecto incluirá un enlace al perfil de su creador, por lo que es una gran alternativa para los creadores de contenido que quieran ampliar su visibilidad dentro de la plataforma.

Meta sigue desarrollando funciones para mejorar la experiencia de los usuarios en Instagram. Magnific

Las limitaciones actuales: disponibilidad geográfica y revisión de seguridad

Effect Builder está disponible inicialmente para residentes de Estados Unidos mayores de 18 años. Por el momento, Meta no anunció una fecha de lanzamiento en Argentina, ni confirmó cuándo podría expandirse a otros países.

Otra de sus limitaciones principales es el hecho de que crear un efecto no significa que pueda publicarse automáticamente, ya que Instagram debe evaluar cada filtro antes de habilitarlo para que otras personas lo usen. Entre los contenidos que pueden generar problemas durante la revisión se encuentran:

marcas comerciales o logotipos usados sin autorización

personajes e ilustraciones protegidos por derechos de autor

representaciones reconocibles de personas reales

otros elementos que incumplan las políticas de seguridad de la plataforma

El proceso también implica que un filtro puede funcionar correctamente durante las pruebas privadas y, aun así, no recibir autorización para su distribución pública. Por ahora, Meta no confirmó un cronograma de expansión internacional ni especificó qué nuevas funciones incorporará a Effect Builder.