¡Atención usuarios de IOS! WhatsApp está preparando una increíble novedad

WhatsApp viene incorporando nuevas funciones en sus versiones para iPhone para simplificar el día a día de los usuarios. Una de las más recientes es una herramienta que va a ordenar las conversaciones y ayudar a no perder la información relevante.

Esta actualización se encuentra todavía en una etapa inicial para algunos modelos con el sistema operativo iOS y ya despierta interés entre quienes esperan a tener más opciones dentro de la aplicación, sin necesidad de recurrir a apps externas.

La nueva herramienta te permite programar avisos directamente desde cualquier chat individual o grupal. Para activarla solo tenés que apretar sobre un mensaje específico y elegir la opción " recordatorio ". El sistema ofrece temporizadores predeterminados que van desde un minuto hasta 24 horas y también la posibilidad de definir día y hora.

Una vez que ya esté creada la alerta, va a aparecer un ícono de campana chico en la burbuja del mensaje seleccionado. Llegado el momento que hayas fijado, la aplicación te envía una notificación especial que se muestra como un mensaje nuevo con la etiqueta " Recordatorio ".

Cuando el aviso se cumple, el sistema lo elimina de manera automática para lograr mantener el orden dentro de los chats. Otro punto muy importante es la privacidad, ya que las alertas se procesan dentro del propio dispositivo y no son visibles para ninguna de las otras personas del chat. Ni siquiera el mismo WhatsApp tiene acceso al contenido que haya en el recordatorio, ya que el control es exclusivo del usuario.

Aunque la función todavía no se encuentra disponible en todos los teléfonos de Argentina, Meta planea ampliar su alcance en las próximas semanas y llevar esta herramienta también a dispositivos que cuenten con el sistema operativo de Android, unificando así la experiencia en ambas plataformas.