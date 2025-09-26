Coco Sily anunció su casamiento con Chimi Meza y una famosa conductora será la madrina de la boda

El conductor y humorista confirmó la noticia en su programa de radio. La pareja lleva casi dos años de relación.

Tras casi dos años de relación, Coco Sily sorprendió a sus oyentes de Radio Pop al anunciar su casamiento con Cinthia “Chimi” Meza , su novia veinte años menor, a quien conoció en 2023 cuando era columnista de su programa, Código Sily .

“Bueno, señores, voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo” , dijo el humorista sin preámbulos antes de dar la gran noticia al aire de su ciclo radial. “El 16 de noviembre me caso”, reveló.

Mientras sus compañeros celebraban y lo arengaban, el conductor contó además que la madrina de su boda será nada menos que Lizy Tagliani . “Tiene mucho que ver con Chimi y conmigo, y con nuestra relación”, señaló sobre los motivos de su elección.

En cuanto al tipo de celebración que planean llevar a cabo, el actor detalló: “Vamos a hacer un casamiento casamiento. Salón, fiesta. Va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo” .

“Joda linda, a lo grande”, definió luego, mientras sus compañeros expresaban con entusiasmo sus ganas de divertirse en un gran evento. “Le dije: ‘¿querés una joda grande?’. Y ella dijo: ‘Sí, sí’. ‘¿La organizás toda vos?’. ‘Sí, sí’. ‘Listo, perfecto’“, comentó Sily al recordar al diálogo que mantuvo con su pareja a la hora de planificar su boda.

“Señoras y señores. Oficialmente, nos casamos”, expresó Chimi Meza en sus historias de Instagram. Además de comunicadora, la futura mujer del humorista es coach ontológica, especialista en PNL (programación neurolingüística) y mindfulness, y fundadora del espacio Reset Life Coaching.

“Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor”, dijo Tagliani, que también compartió la noticia a través de sus redes sociales.

El romance de Coco Sily y Chimi Meza

Tras su breve romance en 2023 con Cecilia “Carmelito” Carrizo, quien luego se reconcilió con su exmarido, Damián Giorgiutti, Coco Sily volvió a apostar al amor de la mano de Cinthia “Chimi” Meza.

La primera vez que habló de su incipiente noviazgo fue en noviembre de ese año al aire de Intrusos (América). “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”, reveló entonces, aunque sin dar mayores detalles. “No quiero que se queme, soy muy cabulero. Aparte no es del medio, entonces, quiero cuidarla”.

Chimi Meza fue la primera en ahondar en detalles sobre el inicio de su relación. “Nos conocimos en la radio, a principio de año. Cuando empecé en la programación con él, para mí era un compañero más de trabajo”, se sinceró la coach en diálogo con Carmen Barbieri al aire de Mañanísima (eltrece).

Respecto a cuándo surgió el amor, la mujer aclaró que, en primera instancia, no veía su vínculo como algo más que una amistad: “En ese momento no tenía ni idea, era una persona con la que compartía un espacio laboral y no era mi target cruzar trabajo y lo personal. Fuimos amigos”.

La relación se afianzó de tal manera que, a pesar de no convivir, se animaron a presentarse mutuamente a sus respectivas familias. “Nos complementamos súper bien, él conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos, los chicos lo adoran. Es muy difícil no querer a Coco, tenés que ser un marciano, es divertido, buen tipo”, aseguró Chimi, muy enamorada. Cabe recordar que Sily es padre de cuatro hijos, Sasha, Dana, Baltasar y Bono, fruto de su relación con Silvia Álvarez.