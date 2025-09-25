Xiaomi presentó la serie 17, su nueva generación insignia con pantalla trasera

Los modelos más potentes del lanzamiento, el 17 Pro y 17 Pro Max, incorporan la novedosa tecnología. Para qué sirve.

Los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max incorporan un panel adicional de 2,7 y 2,9 pulgadas.

Xiaomi oficializó el lanzamiento de su nueva línea de smartphones premium: los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max . Esta generación llega con mejoras en diseño, potencia y autonomía, pero los modelos Pro y Pro Max se destacan especialmente por una innovación inédita: una pantalla trasera secundaria que amplía las posibilidades de uso.

Así, los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max incorporan un panel adicional de 2,7 y 2,9 pulgadas , respectivamente, ubicado junto al módulo de cámaras. Esta pantalla permite controlar la música, visualizar notificaciones y, sobre todo, utilizar el sistema fotográfico principal para tomar selfies, ofreciendo una experiencia versátil y práctica sin necesidad de desbloquear la pantalla principal.

Ambos dispositivos mantienen el estilo refinado de la marca, con chasis de aluminio, acabado en cristal mate y cuatro opciones de color: verde, morado, blanco y negro.

El 17 Pro equipa un panel AMOLED de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max crece hasta las 6,9 pulgadas. Ambos ofrecen resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3500 nits, garantizando una visualización fluida y nítida incluso en condiciones de alta luminosidad.

Cámaras con sello Leica

En fotografía, la alianza con Leica se mantiene. Tanto el 17 Pro como el 17 Pro Max integran un sistema de triple cámara de 50 MP con sensor principal f/1,67 y lente gran angular.

El 17 Pro añade un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y apertura f/3,0.

El 17 Pro Max eleva la apuesta con un teleobjetivo de mayor tamaño, sensor de 1/2”, apertura f/2,6 y también zoom óptico 5x.

La cámara frontal, de 50 MP, asegura selfies de alta resolución en todos los modelos.

Autonomía y carga ultrarrápida

La autonomía es otro punto fuerte:

Xiaomi 17 Pro: batería de 6300 mAh.

Xiaomi 17 Pro Max: batería de 7500 mAh.

Xiaomi 17: sorprende con 7000 mAh.

Todos los equipos son compatibles con carga rápida de 100 W por cable, 50 W inalámbrica y carga inversa de 22,5 W.

Rendimiento de nueva generación

La serie estrena el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, fabricado en 3 nm. Este chip integra CPU Oryon de tercera generación, GPU Adreno renovada y NPU Hexagon para potenciar el rendimiento en multitarea y aplicaciones de IA.

Las configuraciones de memoria van de 12 GB a 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB.

El modelo base: Xiaomi 17

El Xiaomi 17 estándar comparte el mismo procesador que sus hermanos mayores y ofrece configuraciones de 12 a 16 GB de RAM y 256 a 512 GB de almacenamiento. Su cámara trasera incluye un sensor principal de 50 MP, mientras que su batería alcanza los 7000 mAh, con las mismas tecnologías de carga rápida e inalámbrica.

Toda la serie, que llegará en algún momento del 2026, cuenta con HyperOS 3 basado en Android 16, que introduce nuevas funciones y optimizaciones. En conectividad, incluyen 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, conexión satelital y certificación IP68 para resistencia al agua y al polvo.