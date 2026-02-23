Backpack revoluciona la industria cripto: entregará el 20% del capital de la empresa a los usuarios de su token + Seguir en









El anuncio fue realizado por el CEO de Backpack, Armani Ferrante, mediante un manifiesto contundente publicado en X.

Backpack decidió convertir su propio crecimiento en valor directo para sus usuarios más comprometidos.

En un movimiento sin precedentes que desafía el statu quo de la industria de las criptomonedas, Backpack anunció un nuevo modelo de utilidad para su token que alinea de manera verdadera el éxito de la plataforma con su comunidad: los usuarios que hagan staking del token de Backpack durante al menos un año tendrán la oportunidad de intercambiar esos tokens por acciones reales de la empresa, que representan el 20% del capital total.

El anuncio fue realizado por el CEO de Backpack, Armani Ferrante, mediante un manifiesto contundente publicado en X (antes Twitter), donde criticó duramente las falsas promesas y la centralización velada que asolan el sector actualmente.

“No entré en el mundo cripto hace 9 años para lanzar una ‘shitcoin’ o para hacerme rico rápidamente. Entré porque creo que esto va a cambiar el mundo”, declaró Ferrante. “Pero, a lo largo del camino, entre los auges, las caídas, el teatro de la descentralización y las estafas directas, perdimos el rumbo. Estoy cansado de falsas promesas. Vivimos en la era más centralizada que el sector cripto ha experimentado jamás, y cuanto más centralizado es algo, menos significativo es un token.”

Para resolver este problema de “utilidad”, que muchas veces no pasa de ser una promesa inejecutable, Backpack decidió convertir su propio crecimiento en valor directo para sus usuarios más comprometidos. La propuesta es simple y directa: “No solo uses la próxima gran novedad. Sé dueño de ella.”

“Los usuarios que hagan staking del token de Backpack por al menos un año tendrán la oportunidad de intercambiar esos tokens por acciones de capital a una tasa fija: el 20% de la empresa actualmente”, anunció Ferrante. “Es una idea tan simple, pero, hasta donde sé, esta es la primera vez que un usuario puede ganar el capital de una empresa simplemente usando el producto. Es tan obvio en retrospectiva, y algo que espero que otros comiencen a adoptar en su camino hacia la descentralización progresiva.”

Mientras Backpack continúa su hoja de ruta con la promesa de integrar más funciones de utilidad a lo largo del año a medida que el producto evoluciona, Ferrante reiteró que este es solo el primer paso de un compromiso a largo plazo: “No puedo prometer nada”. Lo único que puedo prometer es compromiso. Vamos con todo o nos vamos a casa, juntos, realmente juntos.”

