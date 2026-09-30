China vuelve a crecer en septiembre y eleva la tensión comercial con la Unión Europea

El PMI manufacturero oficial volvió a superar los 50 puntos en septiembre, Mientras tanto, Beijing advirtió que responderá si la Unión Europea avanza con restricciones contra empresas o productos chinos.

La actividad industrial de China volvió a expandirse en septiembre , según encuestas oficiales y privadas. En detalle, la misma fue impulsada por la recuperación de las fábricas tras las perturbaciones meteorológicas y por el auge mundial de la inteligencia artificial.

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La recuperación, sin embargo, continúa siendo desigual. El débil consumo y la baja inversión siguen afectando las perspectivas. Por otro lado, la crisis del sector inmobiliario mantiene bajo presión la confianza de las empresas y los hogares .

El índice oficial de gestores de compras (PMI) manufacturero subió a 50,1 puntos en septiembre, desde los 49,8 de agosto, según la Oficina Nacional de Estadística . El resultado puso fin a dos meses consecutivos de contracción y coincidió con la previsión media de 50,1 de una encuesta de Reuters.

La referencia de los 50 puntos marca la frontera entre expansión y contracción. El subíndice de nuevos pedidos alcanzó 50,5 puntos, mientras que el de producción llegó a 51,7.

"El impulso fiscal de China parece estar cobrando fuerza, y los datos del PMI de septiembre sugieren que la economía está volviendo a acelerar", dijo Hao Zhou, economista de Guotai Haitong Securities con sede en Hong Kong.

En ese sentido agregó: "Lo más importante es ver si las medidas de alivio en el sector inmobiliario podrían ayudar a mejorar el consumo al reducir la carga de la deuda de los hogares".

El índice oficial de gestores de compras (PMI) manufacturero subió a 50,1 puntos en septiembre.

Una encuesta privada de RatingDog mostró una tendencia similar. El PMI manufacturero alcanzó 52,1 puntos en septiembre, su máximo en cinco meses, frente al 51,5 registrado en agosto.

Los datos reflejan la dependencia de China de las exportaciones para compensar la prolongada crisis inmobiliaria y la debilidad de la demanda interna. El superávit comercial de bienes del país se encamina a superar el billón de dólares por segundo año consecutivo.

Una serie de indicadores económicos moderados aumentó la presión sobre los responsables de política monetaria para implementar nuevas medidas de apoyo, mientras las ventas minoristas y la inversión continúan débiles.

China anunció el martes una serie de medidas destinadas a canalizar crédito más barato hacia sectores como las infraestructuras y la tecnología, además de ampliar el respaldo a los compradores de vivienda.

Por su parte, el PMI no manufacturero, que incluye los servicios y la construcción, se ubicó en 50,2 puntos en septiembre, frente al 49 de agosto, según la Oficina Nacional de Estadística.

China advierte a la UE por posibles restricciones comerciales

En paralelo con la mejora de los indicadores industriales, China advirtió que dará una "respuesta firme" para proteger a sus industrias si la Unión Europea avanza con restricciones contra empresas o productos chinos.

El Ministerio de Comercio chino se refirió a un supuesto documento conjunto elaborado por algunos Estados miembros de la UE en el que se plantea impulsar un instrumento para enfrentar el comercio desleal y adoptar medidas más contundentes contra China.

Según el ministerio, esa herramienta constituye una "medida proteccionista y unilateralista típica" y podría afectar la estabilidad del comercio entre China y la UE.

"Si la parte europea entabla conversaciones y consultas con China, al tiempo que ejerce una presión cada vez mayor sobre este país, se socavará gravemente la confianza mutua y se entorpecerá el proceso general de consulta", advirtió el organismo.

El periódico estatal Global Times informó el miércoles que China podría responder con un "sólido conjunto de medidas", que incluiría investigaciones contra la discriminación, investigaciones de seguridad sobre las cadenas industriales y de suministro y un análisis del impacto de las subvenciones extranjeras. El medio citó a un observador chino anónimo.

El Global Times vinculó la advertencia con un artículo de Noah Barkin, asesor sénior del Rhodium Group sobre las relaciones entre Europa y China. Según Barkin, Alemania y Francia estaban ultimando esta semana un documento conjunto para pedir a la Comisión Europea que acelere el desarrollo de un instrumento similar a la Sección 301 de Estados Unidos sobre prácticas comerciales desleales, con el objetivo de disuadir a China en el mercado de la UE.