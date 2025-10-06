Canva AI amplía una función clave que beneficiará a todos sus usuarios







La plataforma de diseño añade nuevas funciones a su herramienta de Inteligencia Artificial dentro de la aplicación.

Las noverdades de Canva, una de las herramientas de diseño más utilizadas del mundo.

Canva se ha convertido en una de las plataformas de diseño más utilizadas en el mundo, elegida tanto por estudiantes, emprendedores y creadores de contenido como por grandes empresas que buscan soluciones rápidas y visualmente atractivas. La propuesta de Melanie Perkins, su CEO, siempre estuvo centrada en democratizar el diseño.

En este camino de innovación constante, la compañía sumó a la Inteligencia Artificial como una aliada estratégica. Con Canva AI, la plataforma amplía sus posibilidades y ofrece nuevas herramientas para que la creatividad se vea potenciada, las tareas complejas simplificadas y la experiencia de diseño adaptada a un público cada vez más diverso y global.

canva ai

Para qué funciona Canva AI Canva AI es la herramienta de Inteligencia Artificial de la plataforma de diseño que busca simplificar la creación de contenidos visuales. Con solo escribir una instrucción (prompt), los usuarios pueden generar imágenes, presentaciones, documentos e incluso fragmentos de código.

También permite editar de manera avanzada, eliminar o expandir fondos, borrar elementos específicos, reposicionar objetos o hacer cambios puntuales en una imagen con gran precisión. De esta forma, la Inteligencia Artificial se convierte en un aliada tanto para quienes no tienen conocimientos de diseño como para profesionales que necesitan agilizar procesos creativos, crear variaciones rápidas o adaptar sus proyectos visuales en pocos clics.

Las novedades en Canva AI Entre las últimas novedades, la Inteligencia Artificial de Canva amplió su alcance al sumar soporte para 16 nuevos idiomas y adaptarse a 31 localidades con sus propias convenciones culturales y estéticas. Esto significa que ahora es posible interactuar con la herramienta en distintos idiomas y obtener resultados más personalizados según cada región. Además, se incorporó la posibilidad de dar instrucciones verbales, lo que facilita aún más la interacción y hace que la herramienta sea más accesible. Cabe destacar que estas funciones de inteligencia artificial forman parte de los planes pagos de Canva, lo que marca una diferenciación clara respecto de la versión gratuita.

