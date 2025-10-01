¿Papelera secreta en WhatsApp? Así podés recuperar tus mensajes eliminados







La app de Meta permite restaurar chats, fotos y videos mediante copias de seguridad en Google Drive o iCloud, siempre que ya estén activadas.

Para recuperar los chats borrados, los usuarios deben reinstalar WhatsApp, verificar su número y restaurar la copia más reciente.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, utilizada por más de 2.000 millones de personas para comunicarse de manera instantánea. A pesar de su masiva descarga, muchos usuarios desconocen un detalle crucial: aunque no tiene una “papelera” oficial, cuenta con un sistema de respaldo que funciona como un archivo.

Este mecanismo de Meta permite recuperar mensajes, fotos y videos que hayan sido eliminados, siempre que las copias de seguridad estén correctamente configuradas. A diferencia de otras plataformas que almacenan el historial directamente en sus servidores, la plataforma depende de servicios externos de almacenamiento en la nube.

En Android, por ejemplo, se guardan en Google Drive, mientras que en iPhone se almacenan en iCloud. Esto significa que, al borrar un chat, el contenido no se pierde de manera definitiva, siempre que exista un respaldo reciente. ¡Descubrí cómo hacerlo!

whatsapp app

Paso a paso: el truco para recuperar chats eliminados en WhatsApp El proceso de recuperación de mensajes eliminados en WhatsApp se basa en las copias de seguridad automáticas, que actúan como una especie de papelera oculta. Para logarlo, solo tenés que seguir estos pasos:

Es fundamental que el usuario haya activado las copias de su seguridad en el dispositivo. En Android, esto se hace desde Ajustes < Chats < Copia de seguridad, y en iPhone desde Configuración < Chats < Respaldo de chats. Lo ideal es incluir todos los tipos de archivos, como fotos, videos y documentos, para asegurar que nada se pierda. Para iniciar la recuperación, primero hay que desinstalar la app, y luego volver a descargarla desde Google Play Store o App Store. Esto permite que la plataforma detecte la última copia de seguridad disponible en la nube. Luego de reinstalarla, verificá tu número de teléfono. En iPhone, también se te pedirá ingresar el Apple ID vinculado para acceder al respaldo. Seleccioná la opción “Restaurar historial de chats”. Así, la plataforma descargará automáticamente la última copia y recuperará los mensajes eliminados que estén incluidos en ella. Si en la configuración de la copia de seguridad no se marcó la opción “Incluir videos”, estos no se restaurarán. Lo mismo aplica para fotos, documentos y otros archivos que no hayan sido respaldados previamente. WhatsApp puede enviar un código de verificación por SMS o llamada durante el proceso de restauración para garantizar que la cuenta sea utilizada únicamente por el propietario.

