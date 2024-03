Cómo instalar el APK WhatsApp Plus V17.70, la última versión de marzo 2024

Estos son los sencillos pasos que debes realizar para acceder a la última versión de WhatsApp Plus, una alternativa a la aplicación de mensajería original.

Mientras Meta continúa con sus actualizaciones para la aplicación original de WhatsApp, el APK WhatsApp Plus no se queda atrás y en marzo 2024 lanzó la versión V17.70 , la cual presenta un sinfín de novedades con respecto a las actualizaciones pasadas.

Un dispositivo que opere con Android 4.1 o una versión posterior.

Acceso a una conexión de internet, ya sea por datos móviles o Wi-Fi.

Espacio disponible para la instalación de la app.

Para IOS:

Un dispositivo iPhone que corra en iOS 10 o una versión superior.

Acceso a una conexión de internet, vía datos móviles o Wi-Fi.

Espacio disponible para la instalación de la app.

¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp y WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus surge como una versión alternativa de WhatsApp, captando la atención de los usuarios con sus amplias funcionalidades y opciones de personalización avanzadas. Esta versión no oficial ofrece características no disponibles en la aplicación original, tales como la modificación de temas, un abanico más amplio de colores, mejoras en la privacidad, y una capacidad de envío de archivos de gran tamaño significativamente superior.

Sin embargo, es crucial señalar que WhatsApp Plus no cuenta con el respaldo oficial de los desarrolladores originales de WhatsApp. Este hecho subraya potenciales riesgos de seguridad y la posibilidad de que los usuarios se expongan a suspensiones de sus cuentas por violar los términos de servicio. Por ello, aunque WhatsApp Plus puede ser atractivo para aquellos que buscan mayor personalización, es esencial proceder con precaución y privilegiar la versión oficial de WhatsApp para asegurar seguridad y confiabilidad en la comunicación.