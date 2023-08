Compró una casa y encontró un botón que lo llevó a un lugar inesperado

‘’Es increíble lo que me ha pasado. Me acabo de comprar una casa, estoy en la cocina y presiono un botón que está debajo de la mesada y miren lo que pasa: el suelo se abre y se cierra”, compartió emocionado el usuario.

“Imaginate lo que he pensado, digo: ‘Uf, esto no se lo puedo contar a mi mujer que si no me hace limpiar’”, agregó el hombre entre risas.

habitación tiktok.jpg

Como era de esperar, el video recibió miles de reproducciones y los usuarios no tardaron en comentar el atrapante escondite.

“Yo solo pensando en el uso que debió tener, me da escalofríos. Se esforzaron mucho en que no sea descubierta”, “Ojalá y no te agarre un corte de luz abajo con la tapa cerrada”, “Bueno, por lo menos ahora tenés para esconderte en las discusiones”, “¿Para qué era?”, “Parece el sótano de la película Halloween”, “Bajá por favor, que yo tengo curiosidad”, fueron algunas de las respuestas.