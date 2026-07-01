Las acciones de chips vivieron su mejor trimestre de la historia, pero mantienen fuerte volatilidad

Impulsado por la demanda de IA, el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia registró ganancias del 88% en el segundo trimestre. Sin embargo, genera dudas entre los inversores la volatilidad creciente.

Las acciones de las empresas de semiconductores registraron su mejor trimestre de la historia, prolongando un inicio de año extraordinario impulsado por la gran demanda de equipos de inteligencia artificial. Sin embargo, tras la reciente volatilidad que provocó una caída en los papeles , los inversores se preguntan por la estabilidad a futuro.

CJ Muse, director gerente sénior y analista de tecnología de Cantor Fitzgerald, señaló que “la tónica de los últimos seis meses es que el mercado ha apostado fuerte por la infraestructura de IA, pero ahora la gente se pregunta si esto es sostenible y si deberíamos preocuparnos”.

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia subió un 3,9% el martes, lo que elevó su ganancia del segundo trimestre al 88%, su mejor trimestre de la historia. Se disparó un 101% en el primer semestre, lo que lo sitúa en camino de alcanzar su máximo histórico.

Por el contrario, el índice Nasdaq 100, de gran peso en la tecnología, subió un 28% en el segundo trimestre, mientras que el índice S&P 500 se revalorizó un 15%. Para ambos fue el mejor trimestre desde 2020, pero sus resultados quedaron opacados por el alza de las acciones del sector de los chips.

En ese marco de fervor, la caída de la semana pasada sirvió como una seria advertencia. El índice de semiconductores se desplomó un 7,9% , su peor descenso semanal desde abril de 2025, mientras Wall Street cuestiona cada vez más la durabilidad de la demanda de chips.

El lunes se registró una amplia volatilidad, ya que el índice pasó de una caída del 3,2% a un cierre con una subida del 3,8%. “La mayor preocupación es si los hiperescaladores mantendrán y aumentarán sus inversiones más allá de 2026″, afirmó Muse, quien no espera que esta ola de gasto termine a corto plazo.

La volatilidad del sector

La volatilidad en las acciones de semiconductores no es nada nuevo, dado que el sector es altamente cíclico, con frecuentes auges y caídas.

Este último repunte se ha visto impulsado por la demanda de IA, que se mantiene sólida. Hasta el momento, las empresas que más invierten —Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL) y Meta Platforms Inc. (META)— mantienen sus ambiciosos planes.

Por otro lado, fabricantes de hardware como Apple se han visto obligados a subir los precios para compensar el alto costo de los chips de memoria, lo que ha presionado a la baja sus acciones, dado que los analistas temen una posible disminución de la demanda. Además, OpenAI está considerando retrasar su salida a bolsa, lo que supondría una señal de alarma para una empresa que invierte tanto en chips de IA.

Ganadores y perdedores

La demanda de productos relacionados con la memoria fue el principal motor del sector de los semiconductores en el primer semestre.

Micron Technology Inc., el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria, ocupa el segundo puesto en lo que va de año, tras registrar un repunte del 300% en seis meses y situar su capitalización bursátil por encima del billón de dólares.

La empresa con mejor rendimiento es Sandisk Corp., también estadounidense, con una subida del 785%. Western Digital Corp. y Seagate Technology Holdings Plc completan el top cinco junto con Intel Corp., que se ha disparado un 260% este año a medida que Wall Street se convence cada vez más de su reestructuración.

Por otro lado, el fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix Inc. pretende recaudar u$s29.400 millones mediante su salida a bolsa en EE.UU.

Sin embargo, algunas empresas de gran renombre no han seguido el ritmo. Nvidia Corp., el referente de los chips de IA y la mayor empresa del mundo, solo ha subido un 5,5% este año, lo que la convierte en la acción con peor rendimiento del índice de semiconductores. Broadcom Inc., el segundo fabricante de chips más valioso de EE.UU., no se queda muy atrás, con una subida del 7,9%.

Sean Sun, gestor de cartera de Thornburg Investment Management, indicó que “Nvidia y Broadcom se están encontrando con esos obstáculos, por lo que ya no son las empresas de alta volatilidad que solían ser”. Y agregó que “creo que seguirán teniendo un buen desempeño, pero ahora mismo los inversores buscan mayor impulso en los sectores más sólidos”.

Pronósticos

Los analistas se muestran cada vez más optimistas respecto a las perspectivas de los fabricantes de chips, y se espera que los beneficios aumenten un 49% en 2027, frente al 35% previsto en abril, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence.

Los datos muestran que se prevé que los ingresos aumenten un 37%, frente al consenso de finales de abril, que se situaba en el 29%. Ambas tasas previstas son notablemente superiores a las del S&P 500, del que se espera que registre un crecimiento de los beneficios del 17% en 2027, respaldado por un aumento de los ingresos del 7,4%.

Las valoraciones dentro del sector varían considerablemente. Por ejemplo, ARM Holdings Plc cotiza a más de 140 veces los beneficios previstos para los próximos 12 meses, e Intel a 100 veces; ambas cifras parecen muy elevadas según los parámetros convencionales.

En el extremo opuesto se encuentra Nvidia, cuya cotización es de 18 veces los beneficios futuros, la más baja desde 2018 y muy por debajo de su media de los últimos 10 años, que es de 36.

Fluctuaciones en alza

La volatilidad en los mercados es cada vez mayor. Este mes, el índice de semiconductores solo ha cerrado con una variación inferior al 1% en una ocasión, y ha registrado una ganancia diaria del 7,9% y una pérdida superior al 10%. Parte de esta inestabilidad refleja el impacto de la inconstancia de los inversores minoristas, mientras que los fondos de cobertura han estado deshaciéndose del sector, según la mesa de operaciones de Goldman Sachs.

“La novedad en la base de inversores está exacerbando las fluctuaciones, y mientras tanto, cada semana aparecen informes técnicos que apuntan a nuevas capacidades de IA”, dijo Muse de Cantor Fitzgerald. “Vamos a estar en este mercado hipervolátil durante un tiempo” concluyó.