Del futuro de PlayStation a despidos masivos: ¿Qué pasó en la empresa de videojuegos Bungie?

playstation 5 sony Gentileza: Wired

Esto se debería a la mala recepción de su última expansión, "Lightfall". La próxima adición, "The Final Shape", recibió respuestas buenas pero no increíbles por lo que la compañía decidió retrasarla de febrero a junio de 2024 para trabajar más en el producto final.

Aun así, Parsons advirtió que Bungie deberá cortar costos cómo viajes y congelar salarios y contrataciones. A pesar de haberle pedido a los empleados que trabajen juntos para poder salir adelante de este momento, este lunes las cosas se pusieron peor cuándo decenas de empleados fueron llamados a una reunión de 15 minutos donde informaron sus despidos.

Los despedidos recibirán una indemnización de al menos tres meses y tres meses de seguro médico pago, entre otros beneficios. Muchos de los puestos eliminados fueron en áreas como community managemente y publishing.

Tras el anuncio de salida del CEO de PlayStation, Jim Ryan, los analistas esperaban una reorganización en la compañía, de la mano de la caída de los juegos como servicio a los que Sony planeaba orientar su estrategia de videojuegos. En las últimas semanas hubo recortes en compañías del grupo como Naughty Dog (creadores de The Last of Us y Uncharted), Media Molecule y sus oficinas de San Mateo.

Epic Games, dueña de Fortnite, despide a más de 800 empleados

Cada semana aparece un nuevo ejemplo de que, mientras que no paran de salir videojuegos aclamados por fanáticos y críticos, la industria vive uno de sus peores momentos en cuánto a condiciones laborales. Este jueves, Epic Games, la compañía dueña de Fortnite (uno de los títulos más exitosos de la última década), anunció que despedirá al 16% de sus empleados.

La compañía asegura que son unos 830 los trabajadores que deberán dejar su puestos, mientras que Bloomberg reporta que serán 870. "Por un tiempo ya, hemos estado gastando más del dinero que ganamos", argumentó Tim Sweeney, CEO de Epic, en un memo a los empleados que agrega: "Fui optimista de que podríamos superar esta transición sin despidos, pero en retrospectiva creo que fui poco realista".

Sweeney asegura que el crecimiento de Epic en el último tiempo está liderado por el programa de Creadores en Fortnite, que permite que los jugadores creen y vendan contenido dentro del videojuego. Epic le otorga 40% de las ganancias a los creadores, un "negocio con márgenes más pequeños" que otros ingresos en Fortnite. En el pasado, la mayoría de los ingresos provenían de transacciones como la compra de vestuarios (skins) para personalizar los personajes pero, en el último tiempo, esa curva a comenzado a descender y el CEO de Epic cree que esas ganancias ya no pueden sostener a la compañía con su tamaño previo a los despidos.