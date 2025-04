Apple reveló un truco desconocido para prolongar la batería de los iPhone

Otra práctica extendida es cerrar manualmente las aplicaciones abiertas para evitar el consumo de recursos en segundo plano. Sin embargo, empleados de Apple afirmaron que este hábito no solo resulta ineficaz, sino que puede perjudicar la autonomía de los dispositivos.

Iphoone apps cerrar.jpg Cerrar y abrir aplicaciones puede ser contraproducente para el iPhone. GPS

“Cada vez que cerrás tus apps, consume datos y batería para volver a abrirlas ¿Cómo es que me entero de esto recién ahora?”, expresó el tiktoker. Además, agregó: “La gente cree que está haciendo cosas en segundo plano, pero no es así, simplemente están detenidas, se congelan. No las cierres”.

De acuerdo con el creador de contenido, este consejo le fue transmitido por empleados de Apple cuando llevó su iPhone a un servicio técnico oficial. Allí, al observar que él cerraba constantemente las aplicaciones, un especialista le recomendó evitar esa práctica para preservar la batería.

La conclusión que compartió el usuario en TikTok fue clara: abrir y cerrar aplicaciones consume más batería y datos que simplemente dejarlas en segundo plano.

Cerrar apps en segundo plano perjudica más de lo que ayuda a los iPhone

El medio especializado TechRadar respaldó esta postura. En su análisis señalaron que, aunque cerrar aplicaciones puede parecer una acción liberadora, en la práctica no mejora la duración de la batería, no libera memoria RAM ni optimiza el funcionamiento del procesador central de los celulares. “Abrir y volver a abrir aplicaciones podría incluso tener un impacto negativo”, indicaron.

Esta explicación radica en que el sistema operativo iOS administra las aplicaciones en segundo plano de manera que no generen un gasto significativo de hardware. En ese sentido, desde Apple recomiendan cerrar únicamente aquellas apps que se encuentren “tildadas” o que no respondan correctamente.