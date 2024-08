EEUU demandó a TikTok por recopilar datos de niños sin permiso de los padres

La demanda afirma que TikTok, que pertenece al grupo chino ByteDance, permitió a sabiendas que los niños ingresaran a su plataforma a través de su "Modo Niños" , recopiló su información y no eliminó sus cuentas a pedido de sus padres, en violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, por sus siglas en inglés).

Cuando un niño menor de 13 años ingresaba su edad en la aplicación, se le solicitaba que ingresara un nombre de usuario, que no contenía información personal, y se creaba una cuenta de Modo Niños para el usuario. Pero la aplicación no notificaba a los padres ni obtenía su consentimiento. Los niños no pueden cargar videos en ese modo, pero pueden verlos; el Departamento de Justicia alega que la red social de origen chino recopiló cierta información personal sobre ellos como parte de este proceso, como identificadores únicos de dispositivos y direcciones IP.