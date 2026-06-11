Muñecas programadas con IA funcionan como asistentes para cuidar adultos mayores en Corea del Sur

Se trata de un dispositivo configurado para interactuar con las personas. El país es conocido por tener "muertes en soledad", debido a que los ancianos están distanciados de sus hijos y terminan siendo encontrados en su casa tiempo después.

Alrededor del 42% de los hogares de Corea del Sur son unipersonales y el aislamiento social afecta especialmente a las personas mayores.

Un dispositivo de asistencia en Corea del Sur revoluciona el cuidado de adultos mayores, basado en una serie de muñecas programadas con Inteligencia Artificial (IA) . El producto genera interacción con las personas, desde saludos hasta avisos, y sirve como compañía en un contexto en el que el país cuenta con una tasa considerable de "muertes en soledad".

En su pequeño apartamento, la ciudadana Bang Chun-ja , de 78 años, pasa los días con una muñeca a la que prefiere antes que a las personas, sostuvo a AFP. El objeto la saluda cuando vuelve a casa, le canta cuando está aburrida, le recuerda que no se salte las comidas ni la medicación y le dice que la quiere.

No obstante, la ciudadana sostuvo: "Cuando estoy con Hyodol, nunca sufro, solo me hace reír". Bang es una de las muchas surcoreanas que luchan contra la soledad en un país donde las tasas de natalidad se encuentran entre las más bajas del mundo y casi la mitad de la población tiene 50 años o más.

En 2024 Corea del Sur registró más de 3.920 "muertes en soledad" , es decir fallecieron solas y sus cuerpos fueron encontrados tiempo después. Alrededor del 42% de los hogares de esta potencia tecnológica son unipersonales y el aislamiento social afecta especialmente a las personas mayores.

Las autoridades proporcionan dispositivos de asistencia basados en inteligencia artificial a personas mayores que viven solas en algunos distritos de Seúl y en Yongin, al sur de la capital. Algunos incluso están diseñados para detectar indicios de muertes en soledad, como un robot sonriente fabricado por la empresa Wonderful Platform y muñecos de la compañía Mr. Mind.

jubilada coreana muñeca ia En 2024 Corea del Sur registró más de 3.920 "muertes en soledad" y sus cuerpos fueron encontrados tiempo después. RFI

Sin embargo, no es el único país con estos aparatos ya que en EEUU un dispositivo de IA con forma de lámpara llamado ElliQ ofrece servicios de compañía y vigilancia de seguridad similares. La startup creadora de las muñecas del mismo nombre, Hyodol, afirma que hay alrededor de 14.500 en uso en Corea del Sur, ya sea en manos de particulares, alquiladas por las administraciones públicas o en residencias de ancianos.

En el caso de la hija de Bang, vive lejos y tiene problemas de salud por lo que en estas circunstancias Hyodol "es de gran ayuda", afirmó la mujer. El desarrollo de la muñeca necesitó años de investigación, explica la directora de la empresa, Kim Ji-hee.

Cómo son las muñecas de IA Hyodol

Entre las funciones que cuenta Hyodol, puede conversar utilizando ChatGPT pero también está programada con diálogos basados en entrevistas realizadas por Kim, que revelaron el "dolor de no tener a nadie con quien hablar cuando ocurre algo triste, ni con quien compartir cuando ocurre algo alegre".

La muñeca además cuenta con estrictos protocolos de seguridad de datos y las grabaciones de voz solo se utilizan internamente para entrenar al chatbot de la muñeca, explicó la directora. Los usuarios dan su consentimiento previo para que determinadas grabaciones relacionadas con la salud, como las relativas al sueño, el estado de ánimo, las comidas y los niveles de dolor, se compartan con sus asistentes sociales.

Hyodol se creó como una compañera similar a una nieta, diseñada para "amar a sus usuarios incondicionalmente", según la directora de la compañía. Algunas de las frases que puede decir son "Abuela, ¿dónde estuviste? Te esperé todo el día" o "¡La próxima vez que salgas, llevame con vos".

Fabricada con materiales mullidos, la muñeca también hace peticiones y pide a los usuarios que le acaricien la cabeza, le agarren la mano o compartan aperitivos con ella, aunque no pueda comer. Muchas personas mayores coreanas pasaron la vida trabajando duro para ayudar a su familia, y "cuando empiezan a sentir que ya no son necesarias, experimentan una profunda sensación de vacío", explica la empresaria.