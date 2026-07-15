X cambió su algoritmo para reducir la confrontación y promete una red social con interacciones más amigables

La plataforma de Elon Musk anunció una modificación en su sistema de recomendaciones. El objetivo es fomentar comunidades más cercanas y bajar el nivel de conflicto.

La red social X , antes conocida como Twitter , anunció una modificación en su algoritmo con el objetivo de transformar la experiencia de los usuarios y disminuir el tono confrontativo que caracteriza a muchas de sus conversaciones. La plataforma buscará priorizar las interacciones entre personas que ya mantienen vínculos dentro de la red y favorecer la creación de comunidades con intereses compartidos.

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La decisión llega después de años de críticas hacia el funcionamiento de la plataforma , frecuentemente señalada como un espacio donde predominan las discusiones agresivas y la polarización , al punto de ser definida por muchos usuarios como una "cloaca digital".

El encargado de anunciar la actualización fue Nikita Bier , jefe de producto de X , quien explicó que el nuevo algoritmo otorgará mayor relevancia a las respuestas y publicaciones de usuarios que ya se siguen mutuamente.

"Nos dimos cuenta de que faltaba esta información en el algoritmo , lo que provocaba que tus amigos aparecieran menos en tus respuestas. Esto hacía que la sección de respuestas se sintiera más como un campo de batalla con personas desconocidas", reconoció el directivo.

Según Bier, la modificación permitirá que las conversaciones estén protagonizadas con mayor frecuencia por contactos conocidos, reduciendo la presencia de cuentas ajenas que suelen intervenir en los debates más virales.

El objetivo de fomentar comunidades y reducir el odio

Además de dar más visibilidad a las personas con las que cada usuario ya interactúa, la compañía espera facilitar la creación de grupos alrededor de intereses comunes.

"Esto es algo que muchos usuarios han solicitado", afirmó Bier al explicar que los cambios buscan fortalecer el sentido de comunidad dentro de la plataforma.

En ese sentido, el sitio especializado TechCrunch consideró que la actualización probablemente no transforme por completo el funcionamiento de X, aunque sí podría modificar la percepción de quienes utilizan la red social.

Según ese análisis, la plataforma podría comenzar a sentirse "más como una comunidad que como un torrente de voces dispares gritando en el vacío digital".

La competencia con Threads de Instagram

La actualización del algoritmo se suma a otras funciones que X incorporó recientemente para incentivar la producción de contenido propio, entre ellas nuevas herramientas para grabar y editar videos directamente desde la aplicación.

Estas novedades también aparecen en un contexto de creciente competencia con Threads, la plataforma de Meta, que en apenas tres años superó los 500 millones de usuarios activos mensuales y continúa acortando la distancia con la red social propiedad de Elon Musk.

Con estos cambios, X intenta mejorar la experiencia de uso y responder a una de las críticas más persistentes que acompañó a la plataforma desde sus inicios: el predominio de la confrontación por sobre el diálogo entre los usuarios.