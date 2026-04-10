Las startups argentinas vuelven al radar del venture capital y se reactiva el flujo de inversiones en 2026

Los casos recientes de Depay (u$s4 millones) y Satellites on Fire (u$s2,7millones) confirman el cambio de tendencia. En lo que va de 2026 ya recibieron capital empresas como Big Sur Energy, Cromodata y Fyo.

Joaquín Fagalde (segundo desde la izquierda) y el resto del equipo de la fintech Depay.

Luego de transitar un año marcado por la cautela y la retracción del financiamiento global, surgieron ahora indicadores de que el ecosistema emprendedor argentino vuelve a captar la atención de los fondos de venture capital.

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En lo que va de 2026, varias startups locales registraron nuevas rondas de inversión que reflejan un renovado interés por el talento y la innovación tecnológica del país.

Los casos más recientes son los de Depay , que levantó u$s4 millones , y Satellites on Fire , que obtuvo u$s2,7 millones , consolidando una tendencia de reactivación que también incluye operaciones destacadas este año como las de Big Sur Energy , Cromodata y la agtech Fyo .

Este resurgimiento se produce en un contexto de mayor selectividad por parte de los inversores, quienes privilegian modelos de negocio escalables, con tracción comprobada y potencial de expansión internacional.

Aun así, el aumento del ticket promedio confirma que el capital de riesgo vuelve a fluir hacia el país, impulsado por oportunidades estratégicas en sectores como fintech, inteligencia artificial, energía y biotecnología.

Capital global para la fintech Depay

Uno de los anuncios más recientes y resonantes corresponde a Depay, la startup argentina de infraestructura de pagos en tiempo real, que cerró una ronda Seed de u$s4 millones liderada por North Island Ventures y con la participación de inversores globales como CMT Global, DCG, Verda Ventures, Onigiri Capital y Hash3.

La compañía desarrolla tecnología que conecta sistemas de pagos instantáneos entre distintos países, permitiendo a bancos, billeteras digitales y fintech operar en cualquier código QR mediante una única integración. Esta solución busca resolver la fragmentación existente en el ecosistema financiero global.

Los fondos se destinan a expandir la red de pagos en América Latina, incorporar sistemas en Asia y avanzar en su desembarco en África y Europa, además de fortalecer la infraestructura tecnológica y regulatoria de la empresa.

“Los pagos instantáneos están redefiniendo cómo se mueve el dinero en el mundo, pero todavía operan en sistemas aislados. En Depay estamos construyendo la infraestructura que los unifica para que cualquier pago internacional se sienta local”, afirma Joaquín Fagalde, CEO y fundador de la compañía.

Desde el fondo que lideró la ronda destacaron el potencial de la empresa. “Depay aprovecha las mejores características de las blockchain y de las redes de pagos en tiempo real para crear un servicio de pagos moderno y altamente eficiente”, sostiene Travis Scher, Founder y Managing Partner de North Island Ventures.

En menos de un año, la plataforma procesó más de u$s400 millones en pagos instantáneos y construyó una red que alcanza a más de 300 millones de usuarios, con clientes como Binance, belo, Airtm, Brubank y Takenos.

Satellites on Fire: innovación argentina para combatir incendios forestales

Otra operación que confirma el renovado interés por el talento local es la de Satellites on Fire, la startup climate-tech que recaudó u$s2,7 millones en una ronda liderada por Dalus Capital y acompañada por Draper Associates, Draper Cygnus VC y Vitamin C, entre otros fondos.

La compañía desarrolló una plataforma basada en inteligencia artificial que detecta incendios forestales de forma temprana mediante el uso de datos satelitales, cámaras y modelos de simulación de propagación.

Satellites on Fire Fundador Franco Rodríguez Viau, de Satellites on Fire.

“En 2025, nuestro sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales. Nuestra misión es utilizar la tecnología para proteger a las comunidades y preservar la biodiversidad y los bosques”, afirma a Ámbito Franco Rodríguez Viau, cofundador y CEO de la empresa.

El diferencial tecnológico de la startup radica en su capacidad para detectar focos de incendio en promedio 35 minutos antes que los sistemas de la NASA, asegura la empresa, lo que mejora significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias.

Desde el lado inversor, el interés responde al impacto global de la solución. “Buscamos compañías que utilicen la tecnología para resolver los problemas más críticos del planeta. Satellites on Fire ha demostrado que es posible adelantarse a las catástrofes ambientales con una precisión y escala antes impensables”, señala Diego Serebrisky, cofundador y Managing Partner de Dalus Capital.

La startup monitorea territorios en 21 países y cuatro continentes, con clientes corporativos, gobiernos y aseguradoras, lo que consolida su posicionamiento internacional.

Rondas destacadas y sectores estratégicos

El dinamismo del ecosistema argentino en 2026 se refleja también en otras operaciones relevantes. Entre ellas se destaca la Serie B de Big Sur Energy, que obtuvou$s11,5 millones para impulsar soluciones energéticas destinadas a centros de datos y expandirse en Vaca Muerta.

Otra ronda significativa corresponde a Cromodata, startup de deep tech que levantó u$s4 millones y alcanzó una valuación de u$s20 millones, con planes de expansión hacia México y Brasil.

Por su parte, la agtech Fyo concretó una emisión de Obligaciones Negociables por u$s28 millones, evidenciando la madurez del ecosistema y su capacidad para acceder también al mercado de capitales tradicional.

En tanto, el análisis del flujo de inversiones refleja una orientación hacia sectores con alto potencial de crecimiento y escalabilidad. Entre ellos se destacan las fintech, la inteligencia artificial, la biotecnología, el climate tech y la infraestructura energética.

Esta tendencia refleja un cambio estructural en el perfil de los inversores, que priorizan compañías con ventajas competitivas sostenibles y capacidad para generar valor a largo plazo.

Más capital, pero con mayor selectividad

A pesar de la reactivación, el mercado de venture capital mantiene un enfoque prudente. Los fondos buscan modelos de negocio sólidos, con eficiencia operativa y un camino claro hacia la rentabilidad, conocido como “path to profitability”.

En este contexto, si bien aumenta el monto promedio de inversión, el número total de operaciones se mantiene acotado, reflejando una mayor exigencia en los procesos de evaluación.

Esta selectividad responde tanto al entorno macroeconómico global como a la necesidad de garantizar retornos sostenibles en un escenario caracterizado por tasas de interés elevadas y una mayor disciplina financiera.

Otro rasgo distintivo del ecosistema en 2026 es la voluntad de expansión de las startups argentinas. La mayoría de las compañías que acceden a financiamiento proyecta su expansión hacia mercados como México y Brasil, en busca de escala y estabilidad.

Al mismo tiempo, casos como Depay y Satellites on Fire evidencian una ambición aún mayor, con estrategias que apuntan a consolidar operaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y África.