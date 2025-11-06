Expansión de Starlink en Argentina: ¿Cómo saber si tu zona ya tiene cobertura?

A través de su sitio web, la compañía de Musk permite consultar si una región tiene acceso disponible, está saturada o en lista de espera para nuevos usuarios.

Starlink ofrece distintos planes: residenciales, itinerantes y empresariales, con precios que van desde los $38.000.

Desde su llegada a Argentina, Starlink , el servicio de internet satelital impulsado por SpaceX , la compañía de Elon Musk , es una de las mejores alternativas para quienes viven en zonas donde la fibra óptica o las redes tradicionales no llegan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos meses, la empresa aceleró su despliegue a distintas provincias del país. Sin embargo, debido a la alta demanda y la capacidad técnica de sus satélites, tiene algunas limitaciones.

Por este motivo, la firma actualizó su mapa de cobertura , una herramienta clave para saber en qué regiones ya está disponible, cuáles se encuentran saturadas y cuáles aún están pendientes de aprobación.

En Argentina, sus planes se dividen en dos grandes grupos: planes personales (para hogares y usuarios individuales) y los empresariales (para pymes y grandes empresas). Todos incluyen internet ilimitado , sin contrato de permanencia y con la posibilidad de gestionar la cuenta desde la plataforma oficial.

Los primeros tienen un valor mensual de entre $38.000 y $56.100 , según el nivel de velocidad y el uso que se le dé a la conexión. Además, es necesario adquirir un kit de instalación , que incluye la antena satelital, el router Wi-Fi, los cables y la base de montaje.

En este escenario, el Estándar cuesta alrededor de $499.999, mientras que la versión Mini, más compacta y pensada para espacios reducidos, ronda los $189.000. En ambos casos, el usuario puede instalarlo por su cuenta con ayuda de la app, que indica el punto exacto con mejor recepción.

kit starlink.webp

Para quienes buscan conectividad fuera del hogar, para vehículos, embarcaciones o casas rodantes, existen los planes itinerantes (Roam), con precios que oscilan entre los $63.000 y $87.500 mensuales, dependiendo de la cantidad de datos disponibles.

En los empresariales, por último, el kit de instalación (High Performance) tiene un costo de $1.576.900 y un hardware robusto, la mejor alternativa para entornos exigentes. Luego, el valor mensual comienza desde $499.999; aunque, varía según nivel de servicio, prioridad, soporte técnico y herramientas de gestión.

celulares starlink.webp

La guía para consultar la cobertura de Starlink

Saber si una zona tiene acceso al servicio es fundamental antes de contratarlo. Para eso, Starlink tiene un Mapa de Disponibilidad Interactivo en su sitio web oficial.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden ingresar su dirección y conocer el estado del servicio en su región. El sistema utiliza tres categorías principales:

Disponible: el servicio puede contratarse e instalarse de inmediato.

Saturado: la red alcanzó su capacidad máxima y no admite nuevos usuarios por el momento.

Pendiente: la zona aún no cuenta con infraestructura completa, pero los interesados pueden inscribirse en una lista de espera para recibir una notificación cuando haya disponibilidad.

Actualmente, gran parte del territorio argentino figura como “disponible”, especialmente en regiones del centro y norte del país.

En cambio, zonas de alta demanda como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Río Grande (Tierra del Fuego) y Cutral Co (Neuquén) están saturadas, lo que indica que la capacidad de los satélites en esas áreas está al límite y quienes desean sumarse deben anotarse en una lista de espera.

La compañía confirmó que planea ampliar su cobertura en 2026, incorporando más dispositivos en órbita y optimizando la red para permitir el ingreso de nuevos clientes.