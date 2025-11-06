Rockstar retrasa el lanzamiento de GTA VI: cuándo llegará el esperado videojuego







La postergación extiende aún más la expectativa por la secuela de Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, que se convirtió en uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos con más de 200 millones de copias.

El videojuego de Rockstar movió su fecha de estreno. GTA

Rockstar Games anunció este jueves que Grand Theft Auto VI, una de las entregas más esperadas en la historia del videojuego, retrasará su lanzamiento hasta el 19 de noviembre de 2026. La compañía explicó que la decisión responde a la necesidad de “añadir tiempo adicional” para pulir el juego y cumplir con los estándares de calidad que los jugadores esperan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”, señaló el estudio en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La empresa agradeció el apoyo y la paciencia de los fanáticos, y prometió que la espera valdrá la pena: “Estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonida y regresar a la moderna Vice City”, añadieron los desarrolladores, en referencia a los escenarios donde transcurrirá la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rockstargames/status/1986540361011880167?s=48&partner=&hide_thread=false Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025 Una espera que supera la década El retraso extiende aún más la expectativa por la secuela de Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, que se convirtió en uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos con más de 200 millones de copias. Desde entonces, la comunidad gamer ha seguido con ansiedad cada actualización y filtración sobre el sucesor.

GTA VI fue presentado oficialmente a fines de 2023 con un tráiler que rompió récords de visualizaciones en YouTube, confirmando el regreso a Vice City, la versión ficticia de Miami que ya había aparecido en la saga. Aunque Rockstar no dio detalles técnicos adicionales, se espera que el juego llegue a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con una versión para PC prevista para más adelante.

GTA-6.jpg GTA VI llegará en noviembre de 2026. Con esta nueva fecha, los fanáticos deberán esperar un año más para volver a recorrer las calles de Vice City, pero el mensaje es claro: la ambición de Rockstar apunta a entregar un título que marque una nueva era en el gaming. GTA VI es la primera gran entrega de la saga de juegos de coches y caos en más de una década. El nuevo título está protagonizado por Lucía, la primera protagonista femenina de la franquicia, y se desarrolla en Vice City, el lugar inspirado en Miami que sirvió de escenario para Grand Theft Auto: Vice City de 2002.

Temas Videojuego

Videojuegos