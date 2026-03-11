Elon Musk lanza X Money: la plataforma de pagos que busca sustituir a PayPal

La aplicación ofrece un rendimiento del 6% sobre los saldos y las transferencias entre pares dentro de X.

Elon Musk lanzó X Money , su nueva apuesta para desbancar a gigantes como PayPal y Bizum . Se trata de una plataforma de pagos integrada totalmente en la red social X . Más que una simple billetera, el servicio llegará respaldado por Visa para ofrecer depósitos directos, tarjetas de débito y un sistema de recompensas exclusivo .

Con el lanzamiento de la billetera digital, Elon Musk materializa su ambición de convertir la red social en una "aplicación para todo", incorporando servicios financieros directamente en la plataforma. El objetivo es facilitar tanto el uso cotidiano de los usuarios como la monetización de contenido por parte de creadores.

Por el momento, dicha plataforma está disponible en su versión beta para que los probadores puedan efectuar pagos y transferir fondos, pero, según dio a conocer Musk en una publicación de X, el acceso público anticipado a X Money será en abril .

Las primeras filtraciones de la versión beta muestran un diseño sencillo y funcional. En la pestaña central, denominada “Cuenta” , los usuarios pueden gestionar su saldo y realizar transferencias o depósitos, mientras que secciones adicionales como “Recompensas” y “Actividad” completan la experiencia.

La infraestructura de X Money permite realizar transferencias entre personas, depósitos y el pago de servicios de forma inmediata . Un componente clave es su integración con la red Visa, ofreciendo tarjetas con un programa de recompensas del 1% de reembolso . A diferencia de otras billeteras, integrará soluciones de crédito y banca abierta.

La plataforma estará gestionada por una subsidiaria con licencia en más de 40 estados de EEUU, bajo el nombre de X Payments, lo que garantiza el cumplimiento de normas regulatorias desde el principio.

Además, ofrecerá un rendimiento anualizado de hasta el 6% sobre los saldos de X Money. Esta tasa supera ampliamente a la de la mayoría de cuentas de ahorro en el país y compite directamente con los fondos del mercado monetario.

En su fase inicial, la aplicación operará exclusivamente con moneda fiduciaria, apoyándose en el dólar estadounidense y el sistema financiero convencional. Aunque el mercado ha especulado con la llegada de Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, la compañía no ha validado la integración de criptoactivos para este lanzamiento.