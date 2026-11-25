La posibilidad de que una persona pueda conservar sus recuerdos, su personalidad y hasta su identidad por fuera de su cuerpo fue durante décadas uno de los grandes interrogantes de la ciencia. Hoy, los avances en neurociencia, informática e Inteligencia Artificial llevaron esa discusión a los laboratorios y le dieron forma.

Una de las empresas que trabaja en esta dirección es Nectome , una startup estadounidense que investiga la preservación del cerebro humano. El proyecto nace de una hipótesis: si la información que constituye nuestra identidad tiene un soporte físico, quizás sea posible conservarla incluso después de la muerte.

Nectome es una empresa de biotecnología que se especializa en el desarrollo de métodos de preservación cerebral . Una de sus fundadores es Aurelia Song, investigadora formada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

El proyecto se basa en el estudio del conectoma , nombre que recibe el mapa de conexiones entre las neuronas de un sistema nervioso. Estas conexiones, conocidas como sinapsis, intervienen en procesos como el aprendizaje y la formación de recuerdos.

La hipótesis de la empresa sostiene que, si se consigue conservar la estructura cerebral con suficiente precisión, futuras tecnologías podrían recuperar parte de la información almacenada en ella . Para conseguirlo, Nectome trabaja con una técnica llamada criopreservación estabilizada con aldehídos, que combina la fijación química de los tejidos con su conservación a bajas temperaturas.

Una investigación publicada en 2015 en la revista científica Cryobiology demostró que este procedimiento permitió preservar estructuras neuronales de cerebros de conejos y cerdos con un alto nivel de detalle. En 2018, el equipo que desarrolló la técnica recibió un reconocimiento de la Brain Preservation Foundation por conseguir preservar la estructura cerebral de un mamífero de gran tamaño.

Por más revolucionario que esto sea, todavía no estamos hablando de la inmortalización de la conciencia. El procedimiento no permite mantener el cerebro en funcionamiento ni recuperar su actividad biológica. Su objetivo es conservar la información física que podría resultar necesaria para una eventual reconstrucción.

Cómo funcionaría la transferencia de mente a una computadora

La transferencia de mente, conocida en inglés como mind uploading, plantea la posibilidad de reproducir los procesos mentales de una persona mediante un sistema informático. Para conseguirlo, sería necesario escanear el cerebro con una resolución suficiente para identificar sus conexiones neuronales, interpretar la información almacenada y desarrollar un modelo computacional capaz de reproducir su funcionamiento.

Esta tecnología buscaría reconstruir los procesos que dan origen a los pensamientos y recuerdos. Los avances en el campo de la conectómica permiten dimensionar la complejidad de este desafío. En octubre de 2024, un equipo internacional de investigadores consiguió elaborar un mapa cerebral completo de una mosca.

El trabajo, publicado en la revista científica Nature, identificó 139.255 neuronas y más de 50 millones de conexiones sinápticas. En 2025, el proyecto MICrONS presentó una reconstrucción de una pequeña región del cerebro de un ratón que incluyó más de 200.000 células y 500 millones de sinapsis.

Trasladar estos avances al cerebro humano supone un desafío científico e informático increíblemente mayor. Además, identificar las conexiones neuronales no equivale necesariamente a entender cómo funcionan los recuerdos o cómo se origina la conciencia.

Los planes de Nectome para 2027

El 3 de noviembre de 2026, Nectome publicó un balance anual en el que confirmó sus intenciones de empezar a ofrecer servicios de preservación humana a mediados de enero de 2027. Según la propia empresa, entre marzo y abril de este año consiguió alrededor de 50 preventas por un valor total de US$1,3 millones. También recibió una inversión cercana a los US$3 millones para ampliar sus investigaciones.

Durante los últimos meses, la startup duplicó el tamaño de su equipo y amplió sus instalaciones de laboratorio. El servicio anunciado contempla la preservación del cuerpo y del cerebro después de la muerte legal. No incluye la transferencia digital de la conciencia ni garantiza que una persona pueda recuperar sus recuerdos en el futuro. Pero, representa un paso más en esa dirección, que parece estar cada vez más cerca.