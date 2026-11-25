Empresas vinculadas a Alice Huang equiparon la industria de la Inteligencia Artificial en China por u$s270 millones + Agregar ámbito en









Se trata de negociados de firmas vinculadas a familiares y socios de la ejecutiva de Megaspeed. Obtuvieron financiación a cambio de potentes equipos informáticos para centros de datos por más de 700 servidores y módulos.

Los registros muestran que las empresas vinculadas a la familia y socios de Alice Huang ayudaron a financiar y equipar la industria de la IA en China, incluso mientras EEUU investigaba a su empresa Megaspeed.

Empresas vinculadas a la ejecutiva china Alice Huang, cuyo romance con el director de Nvidia, Jensen Huang, provocó su breve salida de la compañía, obtuvieron financiación a cambio de potentes equipos informáticos para importantes centros de datos de IA en China. Documentos bancarios identificaron más de 700 servidores y módulos de Inteligencia Artificial (IA) valorados en u$s270 millones, junto con u$s31 millones más en equipos utilizados para conectarlos a grandes redes informáticas.

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Se trata de documentos del banco central chino en el que se identificaron hasta 764 servidores y módulos. Gran parte de ese hardware figuraba en un extenso centro de datos de Shanghai asociado a un proyecto de computación de IA lanzado en el marco de una alianza estratégica entre el gigante tecnológico chino Tencent y el gobierno del distrito de Songjiang, citó Reuters.

Los registros muestran que las empresas vinculadas a la familia y socios de Alice Huang ayudaron a financiar y equipar la industria de la IA en China, incluso mientras EEUU investigaba si su empresa Megaspeed ayudaba a los clientes chinos a obtener tecnología restringida de Nvidia.

Escándalo en Nvidia: empresas vinculadas a Alice Huang listaron u$s270 millones en servidores de Inteligencia Artificial El lunes, el Departamento de Comercio de EEUU incluyó a Megaspeed en su lista negra mientras la compañía negó irregularidades y declaró que Alice Huang dejó la empresa en agosto de 2025. Una de las firmas clave que consiguió financiación fue Century Litong, un socio preferente de Nvidia en la nube que alquila potentes servidores a clientes que necesitan gran capacidad informática.

Los registros corporativos vinculan a las firmas Century Litong, Century Longteng y Century Huatong con Huang Yu y Kang Wei, hermana y esposo de Alice Huang. La primer empresa se fundó inicialmente en 2023 como filial de Shanghai Century Longteng, que ahora está controlada por Century Huatong.

Kang fue identificado como director ejecutivo de Century Longteng en un anuncio gubernamental de 2022, mientras Century Huatong también posee el 70% de una empresa donde Alice Huang anteriormente se desempeñó como directora, y tiene una participación en la empresa de juegos 7Road Holdings. Los registros corporativos vinculan a las firmas Century Litong, Century Longteng y Century Huatong con Huang Yu y Kang Wei, hermana y esposo de Alice Huang. Escándalo en Nvidia: el vínculo de Alice Huang con Jensen Huang y los negocios de su marido en China Una investigación reveló nuevos detalles sobre los negocios de Alice Huang y su esposo, Kang Wei, quienes desarrollaron actividades complementarias para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de China. Mientras ella buscaba acceder a los avanzados procesadores de Nvidia y mantenía una relación personal con su entonces director ejecutivo, Jensen Huang, su marido construía una extensa red de centros de datos con respaldo de autoridades chinas. De acuerdo con documentos públicos analizados por el periódico estadounidense, las inversiones propuestas por las empresas vinculadas con Kang Wei superaron los u$s 9.000 millones entre 2021 y 2024. Los proyectos formaron parte de los esfuerzos de China para ampliar su capacidad de procesamiento informático y competir con Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial. La investigación se conoció después de que Jensen Huang renunciara a Nvidia el 12 de noviembre, tras reconocer que mantuvo una relación con Alice Huang. El episodio desencadenó un escándalo que también involucra sospechas de espionaje y posibles violaciones de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.