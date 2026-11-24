Se trata de la misión BepiColombo, una iniciativa en conjunto de Europa y Japón. Mercurio representa uno de los entornos más hostiles, con temperaturas mayores a los 400 grados.

Esta nueva etapa científica está destinada a estudiar el interior, la superficie y el campo magnético del planeta.

Dos sondas espaciales podrán estudiar a Mercurio, luego de haber entrado en su órbita tras ocho años de viaje. Se trata de un hito para el análisis de planeta, ya que es el más cercano al Sol y uno de los menos explorados del sistema solar.

Se trata de la misión BepiColombo que recorrió más de 10.000 millones de kilómetros para analizar a este cuerpo celeste, destinada a estudiar el interior, la superficie y el campo magnético del planeta .

La misión está integrada por dos sondas robóticas acopladas, una desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y otra por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

Ambas permanecerán juntas hasta el próximo mes, cuando se separarán para comenzar observaciones desde diferentes altitudes. El objetivo es obtener mediciones simultáneas y complementarias que permitan comprender mejor la formación y evolución de Mercurio.

" ¡BepiColombo está a salvo en órbita alrededor de Mercurio! A pesar de un problema de software que interrumpió su maniobra de inserción orbital, la nave espacial de la ESA/JAXA está a salvo y en una órbita estable tras un viaje de ocho años", expresó ESA en su cuenta de X.

Mercurio representa uno de los entornos más hostiles del sistema solar, con temperaturas superficiales superiores a los 427 grados centígrados, una condición que obliga a proteger constantemente los sistemas electrónicos de las naves.

La misión está desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y otra por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

Los responsables del proyecto esperan mantener la misión operativa durante al menos un año terrestre, equivalente a aproximadamente cuatro años en Mercurio. La misión fue lanzada en 2018, pero en lugar de dirigirse de manera directa hacia su destino siguió una ruta compleja para aprovechar la gravedad de otros cuerpos celestes.

Durante el viaje sobrevoló una vez la Tierra, dos veces Venus y seis veces Mercurio, acumulando un recorrido superior a los 10.000 millones de kilómetros. Gracias a esas asistencias gravitatorias logró disminuir progresivamente su velocidad y alcanzar una órbita estable alrededor del planeta.

BepiColombo es apenas la tercera misión en visitar Mercurio. La primera fue la nave Mariner 10 de la NASA, que realizó tres sobrevuelos durante la década de 1970. Décadas más tarde, la sonda Messenger se convirtió en la primera en orbitar el planeta, entre 2011 y 2015. Desde entonces, ningún otro explorador había regresado al mundo más cercano al Sol.

La misión lleva el nombre del matemático italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, uno de los especialistas que ayudó a diseñar las trayectorias utilizadas por Mariner 10.

Un telescopio de la NASA capturó al primer planeta "evanescente" que desaparece cuando es observado

Un nuevo planeta fue hallado por investigadores de una universidad de EEUU gracias a un telescopio de la NASA. Se trata de TOI-2535 b, un objeto gigante gaseoso situado a unos 1.000 años luz de la Tierra y que orbita muy cerca de su estrella, al que denominaron como el primer cuerpo celeste "evanescente", ya que desaparece a la vista.

El fenómeno fue descrito en la revista científica The Astrophysical Journal Letters por investigadores encabezados por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Los astrónomos detectaron el planeta mediante imágenes del telescopio espacial TESS, de la NASA, obtenidas entre abril de 2019 y marzo de 2026.

Durante ese período observaron en varias ocasiones su tránsito frente a la estrella, un fenómeno que se produce cuando un planeta pasa por delante de ella desde la perspectiva terrestre.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que esos tránsitos no ocurrían con regularidad, como sucede habitualmente con los exoplanetas. En algunos casos se adelantaban o retrasaban hasta seis horas respecto de lo previsto. Además, con el paso de los años, los tránsitos se hicieron cada vez más breves y menos perceptibles, hasta desaparecer por completo en 2026.