Brad Pitt y Angelina Jolie han resuelto una larga disputa sobre la venta de su bodega francesa, una demanda que abrió la puerta para que la actriz acusara a su exmarido de agredir a ella y a sus hijos.

Ambas partes presentaron el miércoles una moción para desestimar las demandas presentadas entre sí. No se dieron a conocer los términos del acuerdo.

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto” , declararon los representantes de Jolie y Pitt en un comunicado. “Cualquier comentario publicado en los medios atribuido a ‘fuentes’ no proviene de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros”.

La pareja compró la bodega de 485 hectáreas en el sur de Francia donde se casaron, Château Miraval, en 2008. Según documentos judiciales, Jolie planeaba vender su mitad a Pitt tras su divorcio , hasta que las negociaciones fracasaron debido a la insistencia de él en que ella firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hacer públicas las acusaciones de abuso que precedieron a su separación.

Jolie rechazó la oferta y, en cambio, cerró un trato de 64 millones de dólares con el multimillonario magnate de las bebidas alcohólicas Yuri Shefler por su mitad de la bodega. En 2022, Pitt presentó una demanda alegando que la actriz había incumplido un acuerdo tácito de no vender sus participaciones en el negocio sin el consentimiento del otro. Esto provocó una contrademanda de Jolie , quien hizo públicas por primera vez las acusaciones de abuso contra Pitt en un altercado ocurrido en 2016 en un avión privado, en el que afirmó que el actor la había agarrado por la cabeza y la había sacudido, había estrangulado a uno de los niños y había golpeado a otro en la cara.

En aquel momento, un representante de Pitt negó las acusaciones. Jolie "sigue repitiendo, revisando y reinventando su versión de un suceso ocurrido hace seis años, añadiendo información completamente falsa cada vez que no consigue lo que quiere", declaró el portavoz. "Su historia está en constante evolución".

El acuerdo alcanzado el miércoles pone fin a un caso polémico que desveló los orígenes del divorcio de Pitt y Jolie, así como la hostilidad entre la expareja. Pitt continúa con sus demandas contra Shefler, quien supuestamente orquestó la adquisición en secreto junto con Jolie, y contra la empresa de Shefler, Tenute del Mondo, la división vinícola del Grupo Stoli. El actor solicita una orden judicial que le permita comprar las acciones de Jolie en Miraval al mismo precio al que Shefler las adquirió, además de una indemnización por daños y perjuicios no especificada.

Desde que las acusaciones se hicieron públicas en 2022, Pitt ha seguido protagonizando grandes producciones de estudio, como F1 y Heart of the Beast, manteniendo su doble posición como uno de los actores principales más rentables de Hollywood y un prolífico productor de películas de prestigio a través de Plan B Entertainment. Jolie, por su parte, se alejó momentáneamente de la actuación antes de obtener elogios de la crítica por su interpretación de Maria Callas en Maria.