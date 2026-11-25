La instalación cuenta con 20 equipos conectados a microelectrodos y un mecanismo de soporte vital para mantener el tejido activo.

Mientras las grandes empresas tecnológicas invierten miles de millones de dólares en procesadores cada vez más potentes , un grupo de investigadores de Singapur trabaja en un centro de datos experimental con un componente completamente diferente: tejido cerebral humano.

El proyecto tiene como protagonistas células cultivadas en laboratorio conectadas a dispositivos electrónicos capaces de estimularlas y registrar su actividad eléctrica.

La iniciativa fue desarrollada por la Escuela de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur, en colaboración con la desarrolladora de infraestructura informática DayOne y la empresa australiana Cortical Labs , especializada en computación biológica. El prototipo entró en funcionamiento el 16 de julio y se presentó públicamente el 6 de agosto.

Uno de los principales objetivos del proyecto es estudiar alternativas al uso intensivo de procesadores convencionales , cuyo consumo energético aumentó con la masiva expansión de la Inteligencia Artificial . También busca aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptación de las células nerviosas para resolver problemas informáticos.

La instalación funciona en el Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional de Singapur y está compuesta por 20 computadoras biológicas llamadas CL1, desarrolladas por Cortical Labs. Cada dispositivo puede albergar hasta 800.000 neuronas , con una capacidad conjunta de 16 millones de células.

A diferencia de los servidores tradicionales, estas máquinas se apoyan en redes neuronales biológicas para procesar señales. Las células se obtienen mediante el cultivo y la diferenciación de células madre, un procedimiento que permite producir tejido nervioso humano fuera del organismo.

Una vez desarrolladas, las neuronas se colocan sobre una superficie con microelectrodos. Estos componentes permiten establecer una comunicación bidireccional entre el tejido y una computadora convencional. El dispositivo envía estímulos eléctricos a las células y registra las señales que producen como respuesta.

El objetivo es aprovechar la capacidad de las neuronas para ajustar sus conexiones en función de los estímulos recibidos. Esta propiedad, conocida como plasticidad neuronal, es uno de los mecanismos biológicos que intervienen en el aprendizaje.

El equipamiento electrónico sigue siendo indispensable para traducir las señales, ejecutar instrucciones y registrar los resultados. Esta tecnología no elimina por completo el silicio, sino que integra los componentes electrónicos con materia orgánica.

Las protagonistas: neuronas dentro de computadoras

Uno de los mayores desafíos de la biocomputación es garantizar la supervivencia de las células. Los procesadores tradicionales necesitan electricidad y refrigeración, pero las neuronas requieren nutrientes y condiciones ambientales controladas para conservar su actividad.

Cada unidad CL1 dispone de un sistema de soporte vital que regula la temperatura, administra nutrientes, controla la composición de los gases y elimina los residuos generados por el metabolismo celular. Bajo estas condiciones, el tejido puede mantenerse activo durante un período de hasta seis meses.

El personal de laboratorio debe suministrar frecuentemente una solución que contiene azúcar, micronutrientes y sustancias que estabilizan el pH. Estas tareas se desarrollan bajo la supervisión de Rickie Patani, profesor de Neurociencia de la universidad.

La gran oportunidad que ofrece la computación biológica

La computación biológica puede operar con una fracción de la energía que requieren los sistemas digitales tradicionales. Según Cortical Labs, cada computadora biológica demanda aproximadamente 25 watts, mientras que un conjunto completo de servidores requiere entre 800 y 1.000 watts. Estos valores incluyen el funcionamiento de los mecanismos encargados de preservar las células.

La búsqueda de alternativas energéticas responde a un gran problema que, hoy, atraviesa a todo el mundo. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo eléctrico de los centros de procesamiento de información aumentó un 17% durante 2025.

En las instalaciones dedicadas puntualmente a la Inteligencia Artificial, el incremento alcanzó el 50%. El organismo estima que la demanda eléctrica de estas infraestructuras podría pasar de 485 teravatios hora en 2025 a 950 en 2030, cuando representaría aproximadamente el 3% del consumo mundial de electricidad.

DayOne y Cortical Labs contemplan ampliar las instalaciones de Singapur hasta alcanzar las 1.000 unidades. Hon Weng Chong, fundador y director ejecutivo de Cortical Labs, identificó cuatro áreas en las que pretende introducir esta tecnología: el desarrollo de medicamentos, la robótica humanoide, la ciberseguridad y la detección de fraudes.

Esto, por más revolucionario que sea, todavía es un proyecto en crecimiento. Pero, deja una pregunta: ¿y si el futuro de la computación no fuera solamente artificial y electrónico, sino también biológico y humano?