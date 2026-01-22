Es uno de los juegos más vistos de Twitch y su lanzamiento fue de los más esperados en el gaming + Seguir en









Se trata de Hytale, un videojuego que se propone ser la competencia directa de Minecraft en el área de los RPG, con objetivos y una narrativa clara.

El nuevo juego, que muchos jugadores esperaron, rompe récords en la plataforma.

El lanzamiento del videojuego Hytale finalmente se concretó tras años de expectativa y desarrollo, y su llegada no pasó desapercibida dentro de la comunidad gamer. El título, desarrollado por Hypixel Studios, despertó un interés masivo incluso antes de estar disponible, consolidándose como uno de los estrenos más comentados del año dentro del género sandbox y survival crafting.

Desde sus primeras horas, el juego demostró el peso que tenía en la audiencia: rompió récords de visualizaciones en Twitch y generó un fuerte impacto en redes sociales y foros especializados. Este debut confirma que Hytale no sólo era un proyecto esperado, sino también uno con una base de seguidores dispuesta a acompañarlo desde el primer momento

Hytale El lanzamiento de Hytale genera revuelo en la comunidad El estreno de Hytale provocó un verdadero fenómeno en plataformas de streaming, donde se convirtió en el juego más visto de Twitch durante su lanzamiento, alcanzando más de 420.000 espectadores simultáneos. Streamers, creadores de contenido y jugadores se volcaron masivamente a mostrar el juego, impulsando su visibilidad a niveles poco habituales para un acceso anticipado.

Este impacto inicial también se trasladó a la comunidad, que celebró tanto el lanzamiento como las posibilidades creativas del título. Su combinación de exploración, construcción, combate y personalización fue señalada como uno de sus principales atractivos, especialmente por quienes buscaban una alternativa más ambiciosa dentro del género.

Hytale Cuánto cuesta el juego Hytale cuenta con distintas ediciones disponibles para su compra, con valores que varían según el contenido incluido. La edición estándar es la más accesible y tiene un precio de 11,73 dólares, pensada para quienes quieren ingresar al juego sin extras adicionales.

Para quienes buscan apoyar el desarrollo del título, existen versiones superiores. La edición Supporter cuesta 20,53 dólares e incluye beneficios y contenidos extra, mientras que la Cursebreaker – Founder’s Edition es la opción más completa, con un valor de 41,07 dólares, orientada a los jugadores más entusiastas y seguidores del proyecto. Hytale Las ganancias de la preventa Antes incluso de su lanzamiento oficial, Hytale ya había logrado un hito poco común: las ventas anticipadas generaron ingresos suficientes para cubrir los costos de desarrollo de los próximos dos años. Este dato, confirmado por el propio estudio, refleja el nivel de confianza que la comunidad depositó en el proyecto. Gracias a esta financiación temprana, Hypixel Studios aseguró estabilidad económica para continuar trabajando en mejoras, actualizaciones y nuevo contenido. De este modo, el éxito de la preventa no solo consolidó el lanzamiento, sino que también garantizó un futuro sólido para el juego a mediano plazo.

