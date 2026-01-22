Dos de los candidatos más fuertes del primer Grand Slam del año demostraron otra vez todo su poderío. Además, el eterno Stan Wawrinka le ganó un partidazo al francés Arthur Géa y estira su despedida en Melbourne.

Abierto de Australia: Sinner y Djokovic barrieron a sus rivales y pasaron a la tercera ronda

El italiano Jannik Sinner (2°) y el serbio Novak Djokovic (4°) avanzaron a la tercera ronda del Abierto de Australia , el primer Grand Slam de la temporada, luego de sus respectivos triunfos ante el australiano James Duckworth y el italiano Francesco Maestrelli .

Sinner, que es el bicampeón defensor de este torneo que se lleva a cabo en la ciudad de Melbourne, se impuso sin mayores complicaciones ante Duckworth , a quien derrotó con un sólido 6-1, 6-4 y 6-2 luego de una hora y 49 minutos de juego.

Su rival en la tercera ronda será el estadounidense Eliot Spizzirri , quien superó en cinco sets al chino Wu Yibing .

Djokovic, por su parte, sigue en un altísimo nivel y volvió a avanzar de ronda casi sin transpirar. En esta ocasión, el tenista más ganador de la historia le ganó por 6-3, 6-2 y 6-2 a Maestrelli , tras 2 horas y 15 minutos de partido.

El serbio, que se consagró campeón 10 veces en el Abierto de Australia (récord histórico en este torneo), quiere volver a celebrar en un Grand Slam para así también terminar con la hegemonía de Sinner y el español Carlos Alcaraz , quienes se repartieron los últimos ocho “Majors".

El oponente de Djokovic en la tercera ronda será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, que venció en sets corridos al chino Shang Juncheng.

En lo que respecta a los principales preclasificados, también avanzaron el italiano Lorenzo Musetti (5°), los estadounidense Ben Shelton (8°) y Taylor Fritz (9°) y el noruego Casper Ruud (12°).

La gran sorpresa de la jornada la dio el checo Tomas Machac, quien derrotó por 6-4, 3-6, 7-6(5) y 7-6(5) al griego Stefanos Tsitsipas (31°), quien sigue en caída libre.

Wawrinka se niega a despedirse de Melbourne

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó el suizo Stan Wawrinka, quien venció en un maratónico partido de cuatro horas y media al francés Arthur Géa para meterse en la tercera ronda.

Wawrinka, de casi 41 años y que ya anunció que atraviesa su última temporada como profesional, disputa por última vez el Abierto de Australia, torneo en el que hizo historia al consagrarse campeón en el 2014.