Así se vería Lali Esposito si fuera un personaje de Los Simpson, según la Inteligencia Artificial

Esta versión digital de la aclamada artista argentina la muestra con un estilo más caricaturesco, que la hace parecer parte de la familia amarilla.

La IA de google recreó a la famosa cantante como si fuera de la familia Simpson.

La carrera de Lali Espósito estuvo siempre marcada por la versatilidad, pasó de la actuación a la música con un estilo único que la convirtió en una de las artistas argentinas más reconocidas de la región. La gran capacidad que tiene de reinventarse y jugar con distintas facetas la mantiene siempre vigente.

Aprovechando lo cambiante que es y con las nuevas Inteligencias Artificiales que hay hoy en día, ahora es posible explorar nuevas versiones de figuras conocidas. En este caso, un experimento digital la llevó directamente al mundo amarillo de Springfield, imaginando cómo luciría si hubiera nacido en la serie animada más famosa del planeta.

Lali de Springfield: la creación de la IA En la imagen generada se la puede ver con la clásica piel amarilla y los rasgos característicos de Los Simpson. Pero manteniendo su esencia, como la melena larga y oscura, sus cejas bien marcadas que acentúan su personalidad y sus accesorios modernos que son parte de su nuevo estilo personal después de su último álbum y se adaptan perfectamente al universo animado.

La imagen generada por la IA de Google, NanoBanana, mezcla los elementos más reconocibles de Lali con el humor gráfico de la serie. Esto hace recordar un poco a cuando Lady Gaga tuvo una aparición especial en la serie y los animadores se encargaron de recrear sus rasgos importantes a la perfección, sin perder el icónico estilo del dibujo, lo que generó un punto de encuentro inesperado entre dos mundos distintos.

Lali, que en la vida real se acostumbra a experimentar con estilos, estéticas y géneros musicales, aparece en esta recreación con una versión completamente ficticia que nos permite imaginarla cruzando la puerta de la taberna de Moe o cantando en el escenario del bar de jazz de la ciudad. No es la primera vez que la inteligencia artificial genera versiones alternativas de artistas, pero la fusión con un clásico televisivo como Los Simpson potencia aún más la curiosidad. Ahora hay que ver como es que salen los otros jurados de La Voz Argentina en esta versión y recrear todo el panel.

