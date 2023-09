Gastó $30.000 en Once, sorprendió por lo que compró y fue criticado

Un joven usuario de TikTok mostró qué compró en Once por $30.000

Un activo usuario de TikTok , que sube a diario contenido relacionado con las compras que realiza en distintos puntos del país, sobre todo en el paseo de compras La Salada , llegó hasta el popular barrio porteño de Once y mostró cuántos productos de tecnología se compró con $30.000.

once tiktok.mp4

En tanto, completó que los últimos productos que compró costaron $4200 (cargador) y $7800 en unos auriculares.

En cuanto a la cantidad de reproducciones, el video fue un éxito, ya que alcanzó más de 200 mil visualizaciones, y superó los 10 mil likes.

No obstante, muchos usuarios no se mostraron a favor del video, y expresaron que los productos no son de buena calidad, y que su durabilidad es poca. Aunque algunos otros, sí apoyaron la publicación e indicaron que si se cuidan pueden llegar a durar bastante.