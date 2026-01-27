SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de enero 2026 - 07:00

Fútbol, autos y supervivencia: estos son todos los juegos que se estrenarán de acá al 1 de febrero

La industria prepara distintos lanzamientos para consolas y PC, con propuestas deportivas, batallas campales y desafíos extremos.

Estos son todos los videojuegos que se estenarán antes del 1 de febrero.

Estos son todos los videojuegos que se estenarán antes del 1 de febrero.

Imagen: Freepik

El segundo mes del año se viene con todo para quienes siguen de cerca el calendario de videojuegos. Para el 1 de febrero, se lanzarán títulos de todo tipo, pensados sesionas largas con amigos o para quienes prefieren partidas en solitario.

Hay regresos esperados, nuevas entregas y varias experiencias que apuntan a su público específico. Por eso desde ámbito hacemos un repaso con lo más relevante que llega en estos días.

Informate más
Videojuegos

Los videojuegos que se estrenarán para el 1 de febrero del 2026

Del 27 de enero al 1 de febrero, estos son todos los videojuegos que se lanzarán:

Highguard

Disponible desde el 26 de enero en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X, fue una de las grandes sorpresas recientes. Propone un juego multijugador con personas conocidas detrás del proyecto y una trama que despertó mucha expectativa.

Echoes of Elysium

Llega el 27 de enero en acceso anticipado para PC. Plantea un mundo generado de forma procedural donde un dirigible funciona como base móvil. Las partidas se basan en la exploración y la gestión de recursos.

Speedball

El 27 de enero vuelve un clásico en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. La entrega gira al rededor de una deporte futurista y violento, donde los partidos más intensos de fútbol y rugby mezclan fuerza, estrategia y caballos.

Task Force Admiral – Vol.1: American Carrier Battles

Disponible el 27 de enero en PC. Es una propuesta de estrategia en tiempo real ambientada en el Pacífico de 1942, para ganarlo, vas a tener que tomar decisiones tácticas, que tendrán consecuencias permanentes.

Dispatch

Sale el 28 de enero para Switch y Switch 2. Se trata de una aventura narrativa creada por exintegrantes de Telltale, que se destaca por tener un desarrollo cinematográfico.

Car Service Together

Se puede encontrar desde el 28 de enero en PC en acceso anticipado. Este juego invita a gestionar un taller mecánico en solitario o en grupo, con tareas que van desde reparaciones hasta la organización del negocio.

Lanesplit

También disponible el 28 de enero en PC. Es un simulador de motos centrado en maniobras entre tráfico, donde el jugador tiene que poner toda su precisión y velocidad, con un margen de error mínimo.

The Midnight Walkers

Disponible el 28 de enero en PC. Este videojuego de acción y tensión constante se basa en un escenario postapocalíptico, donde la tensión se da en medio de zonas infestadas y riesgosas.

Cairn

Llega el 29 de enero a PC y PlayStation 5. Este juego propone una experiencia de escalada donde cada movimiento importa y la manera en la que el jugador analiza su entorno define el avance.

I Hate This Place

Se encontrará desde el 29 de enero en todas las plataformas principales. Combina recolección, creación de objetos y una estética de cómic con un clima hostil permanente.

Dark Auction

Disponible el 29 de enero en PC, Switch y PlayStation 5. Es una aventura de misterio centrada en una subasta llena de secretos, discusiones y decisiones importantes.

The Perfect Pencil

Este título sale el 29 de enero en PC y Switch. Cuenta con una estética dibujada a mano y un viaje psicológico lleno de símbolos y combates desafiantes.

Code Vein 2

Disponible el 30 de enero en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Continúa la fórmula de acción que caracteriza la saga con una estética anime y sistemas de combate intensos.

Vampires: Bloodlord Rising

Llega el 30 de enero en acceso anticipado para PC. Combina mundo abierto, exploración y construcción desde una mirada oscura y fantástica.

Half-Sword

También va a estar el 30 de enero en PC. Propone combates medievales con una física muy realista y enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

Front Mission 3: Remake

Disponible el 30 de enero en consolas y PC. Regresa un clásico de rol táctico con una historia sólida y todo un sistema renovado.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias