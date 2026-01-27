Se cumplen 16 años de la presentación del iPad

El primer modelo de Apple fue lanzado en 2010 con un pantalla táctil de 9,7 pulgadas, sin teclado ni lápiz óptico y con un sistema basado en el iPhone.

El iPad cumple 16 años desde su presentación oficial y sigue siendo uno de los productos más influyentes en la historia de la tecnología. Apple lo dio a conocer el 27 de enero de 2010 como un dispositivo que no era ni un teléfono ni una computadora portátil , pero que buscaba cumplir las tareas de ambos desde una experiencia táctil simple.

Con el paso de los años incorporó cambios de diseño, potencia y software que transformaron su función inicial y lo convirtieron en una herramienta esencial de trabajo, estudio y creación utilizada en todo el mundo. A continuación, conocé los detalles.

El 27 de enero de 2010, Steve Jobs subió al escenario del Yerba Buena Center for the Arts , en San Francisco, para presentar lo que definió como un dispositivo ubicado entre el iPhone y la Mac.

Durante la demostración, el entonces CEO de Apple explicó que el iPad respondía a una necesidad concreta: ofrecer una experiencia mejor que la de los equipos anteriores para tareas cotidianas como leer correos electrónicos , navegar por la web, ver videos , escuchar música y utilizar aplicaciones.

El primer modelo contaba con una pantalla de 9,7 pulgadas , un diseño plano y liviano, un solo botón físico y un sistema operativo basado en el iPhone.

Jobs rechazaba la idea de que el iPad reemplazara a una computadora tradicional por lo que hizo hincapié en la interacción directa con los dedos, sin teclado físico ni lápiz óptico, algo que diferenciaba al dispositivo de otros intentos fallidos de tablets en el mercado.

steve jobs

Todos los cambios que incorporó el iPad a lo largo de la historia

Desde su lanzamiento, el iPad atravesó una evolución constante tanto en hardware como en software. En los primeros años, Apple se enfocó en mejorar el rendimiento, la calidad de pantalla y la duración de la batería, además de ampliar el catálogo de apps disponibles.

Con el tiempo, la línea se diversificó con modelos como el iPad mini, el iPad Air y, especialmente, el iPad Pro.

La llegada de este último en 2015 marcó un antes y un después: la compañía incorporó pantallas de mayor tamaño, procesadores más potentes y compatibilidad con el Apple Pencil, lo que amplió su uso a ámbitos profesionales como el diseño, la ilustración, la edición de video y la educación. Más adelante, el lanzamiento del Magic Keyboard reforzó esta idea.

ipad pro

Otro cambio clave fue la evolución del sistema operativo. En 2019, la firma presentó iPadOS como una plataforma independiente de iOS, con soporte para dispositivos externos y una gestión de archivos más avanzada.

Aun así, durante varios años el software limitó el potencial del hardware, especialmente en los modelos más potentes. Pero, esa brecha comenzó a cerrarse con la incorporación de chips de la serie M, los mismos que utilizan las computadoras Mac.

Desde ese entonces, el iPad se convirtió en una alternativa real a una notebook. En sus versiones recientes, sumó un manejo más flexible de ventanas y mejoras en la multitarea.