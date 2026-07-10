Google informará cuándo una publicidad fue creada o modificada con inteligencia artificial

La compañía ampliará la información disponible sobre los anuncios que aparecen en su buscador, YouTube y Discover. Hasta ahora, esta identificación se aplicaba principalmente a la publicidad electoral.

Google incorporará una nueva función que permitirá a los usuarios conocer si una publicidad fue creada o editada mediante herramientas de inteligencia artificial generativa. La información estará disponible dentro de “Mi centro de anuncios” , el panel al que se puede ingresar mediante el ícono de información o los tres puntos que aparecen junto a cada aviso.

Dentro de ese apartado, Google indicará si el contenido publicitario fue producido o modificado con sistemas de IA. La medida alcanzará a los anuncios difundidos en el buscador, YouTube y Discover .

Hasta el momento, la compañía ofrecía este tipo de información principalmente para las publicidades electorales. Con la nueva herramienta, la identificación se extenderá a los anuncios comerciales.

La advertencia aparecerá automáticamente cuando el anunciante haya utilizado las propias herramientas de inteligencia artificial de Google para generar o editar el contenido.

En aquellos países o regiones donde las regulaciones obliguen a informar explícitamente el uso de esta tecnología, la etiqueta podrá mostrarse directamente sobre el anuncio , sin que el usuario tenga que ingresar al panel de información.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es ayudar a las personas a comprender mejor el origen de las publicidades que ven y, al mismo tiempo, brindarles a los anunciantes mecanismos sencillos para adaptarse a estándares que se encuentran en constante evolución.

El sistema también contemplará los casos en los que las empresas hayan recurrido a plataformas externas, como ChatGPT o Claude. En esas situaciones, Google permitirá que los anunciantes declaren voluntariamente el uso de inteligencia artificial, aunque aclaró que no verificará de manera independiente esa información.

OpenAI presentará la versión más potente de ChatGPT tras la aprobación de Donald Trump

La espera terminó: OpenAI presentará este jueves GPT-5.6, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, luego de postergar el lanzamiento previsto para el mes pasado a pedido del gobierno de Estados Unidos. En ese momento, la demora respondió a nuevas evaluaciones vinculadas a la seguridad nacional y al posible uso indebido de estos sistemas por parte de actores extranjeros, razones por las que la gestión de Donald Trump cambiaron su enfoque por una intervención más proactiva en el sector de la IA.

El anuncio llega pocos días después de que Washington levantara las restricciones que pesaban sobre los últimos modelos de IA de Anthropic, Fable y Mythos. Esas limitaciones habían sido impuestas menos de tres semanas antes por los mismos motivos expresados para GPT -5.6.