Apple anticipa aumentos de precios y el iPhone 18 podría llegar más caro de lo previsto

El saliente CEO, Tim Cook, analizó como el encarecimiento de los semiconductores ya afecta a fabricantes de todo el mundo y amenaza con impulsar una nueva ola de ajustes en electrónica de consumo. Los incrementos podrían alcanzar al iPhone 18, que se espera que vea la luz en septiembre.

Archivo. El saliente CEO advirtió que la situación actual de suministro de componentes y su relación con los valores es "insostenible"

Apple se prepara para aumentar los precios de algunos de sus productos ante el fuerte incremento en el costo de los chips de memoria , un componente clave para teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos. La advertencia llegó de la mano del CEO saliente de la compañía, Tim Cook , quien calificó como "inevitables" los ajustes debido al encarecimiento sostenido de estos insumos.

En medio de una oferta limitada y una demanda cada vez más creciente como consecuencia del auge por la inteligencia artificial, Cook analizó el mercado global y, en diálogo con The Wall Street Journal, calificó de "insostenible" las condiciones actuales en la cadena de suministro y producción

Aunque evitó precisar cuándo entrarán en vigor los aumentos y qué productos se verán afectados, Cook tampoco descartó que el impacto alcance al iPhone 18 , cuyo lanzamiento está previsto para septiembre.

“Estamos haciendo todo lo posible para amortiguar los enormes aumentos de costos que nos están trasladando. Intentamos proteger a nuestros clientes de esas subas, pero la situación se volvió insostenible ”, advirtió el ejecutivo.

Para Cook, los fabricantes de memoria están trasladando fuertes incrementos de precios a toda la industria tecnológica.

En este sentido, el CEO saliente explicó que los fabricantes de memoria están trasladando fuertes incrementos de precios a toda la industria tecnológica en un contexto de escasez de oferta . “Hay menos oferta justo cuando los consumidores demandan más dispositivos, y los fabricantes de memoria están trasladando incrementos de precios muy significativos ”, afirmó.

El directivo - que dejará su cargo en septiembre después de 15 años al frente de Apple y será reemplazado por John Ternus - agregó que la prioridad es que los costos vuelvan a niveles más sostenibles para los productos de consumo. "Necesitamos que los precios y el suministro de memoria vuelvan a niveles razonables para los productos de consumo. Ese es el punto central”.

La IA y la crisis de suministro presionan sobre toda la industria

El precio de la memoria RAM, uno de los componentes históricamente más accesibles dentro de una computadora, acumula - desde octubre 2025 - un aumento superior al 100%. El fenómeno está vinculado al crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, que requiere grandes cantidades de memoria avanzada para entrenar y ejecutar modelos.

A esa presión se sumó la guerra en Irán, que alteró el suministro mundial de helio, un insumo utilizado en la fabricación de semiconductores y que contribuyó a elevar aún más los costos de producción.

Según datos de la consultora Omdia, el precio promedio de los smartphones a nivel mundial podría aumentar cerca de un 20% durante 2026 y alcanzar un máximo histórico. En ese escenario, los próximos iPhone podrían costar hasta u$s150 más que los iPhone 17, impulsados tanto por el encarecimiento de los componentes como por la incorporación de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.

La advertencia se suma a señales similares emitidas por otros actores de la industria. TSMC, el principal fabricante mundial de chips avanzados para compañías como Apple, Nvidia y AMD, tampoco descartó nuevas subas debido a la inflación. Samsung, por su parte, ya había advertido a comienzos de año sobre el impacto que la escasez de memoria podría tener sobre los dispositivos electrónicos.

iPhone 18: cuándo sale a la venta, características y posibles precios en Argentina

Apple ya comenzó a generar expectativa en torno al iPhone 18, la próxima generación de su smartphone insignia. Aunque la compañía todavía no confirmó detalles de manera oficial, las filtraciones y el cronograma habitual de lanzamientos permiten anticipar tanto la fecha de presentación como los modelos que integrarán la nueva familia de dispositivos.

Si Apple mantiene su estrategia de los últimos años, el debut del iPhone 18 se producirá en septiembre de 2026, durante el tradicional evento en el que la compañía renueva su línea de teléfonos. Los rumores indican que la empresa volverá a escalonar los lanzamientos y dará prioridad a los modelos más avanzados.

Los modelos que presentaría Apple

De acuerdo con las versiones que circulan en la industria, la primera tanda de anuncios incluiría:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Un posible iPhone plegable, que podría llamarse iPhone Ultra o iPhone Fold

Se trata de los equipos orientados al segmento premium, donde Apple suele concentrar las principales innovaciones en procesadores, cámaras y diseño.

La gama se completaría posteriormente con las versiones más accesibles:

iPhone 18

iPhone 18 Air, una variante más delgada

Cuánto podría costar el iPhone 18

El precio vuelve a ser uno de los aspectos más observados de cara al lanzamiento. Según los rumores, Apple mantendría valores similares en los modelos de entrada, mientras que las versiones de gama alta podrían registrar aumentos, especialmente en las configuraciones con mayor capacidad de almacenamiento.

Las estimaciones actuales ubican los precios de la siguiente manera:

iPhone 18 Pro: desde u$s1.099

iPhone 18 Pro Max: desde u$s1.199

Versiones con mayor almacenamiento: por encima de los precios base

iPhone plegable: podría superar los u$s2.000

Por ahora, ninguna de estas cifras fue confirmada por Apple. Sin embargo, las filtraciones apuntan a una estrategia enfocada en reforzar el segmento premium, con un posible dispositivo plegable como principal novedad de la generación.