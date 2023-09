Huelga en Hollywood: los actores de videojuegos podrían sumarse a las medidas de fuerza

Las 10 compañías que podrían enfrentarse a las medidas de fuerza son: Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Epic Games, Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc., y WB Games Inc. A diferencia de la relación con las productoras de cine, contra las compañías de videojuegos si hubo una huelga reciente, en 2016-17 y durante183 días.