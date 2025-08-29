Instagram suma una nueva función que facilitará la comunicación en todo el mundo a pesar de los idiomas

La famosa app integra una herramienta con Inteligencia Artificial que permite traducir audios en tiempo real y mejorar la interacción global.

Instagram está mejorando la comunicación entre las personas de distintos países.

Ya hace rato que las redes sociales cambiaron la manera en que nos conectamos , pero los idiomas todavía marcan ciertas barreras a la hora de compartir ideas. Siendo consciente de este desafío, el equipo de Meta decidió innovar todavía más y usar la Inteligencia Artificial para acercar a las personas sin importar el idioma que hablen.

Instagram acaba de estrenar una función pensada para que los contenidos puedan llegar a más usuarios y ser entendidos en distintos rincones del planeta. Con esta novedad, mirar un video en otro idioma ya no va a ser un obstáculo y se transforma en una experiencia accesible para todos.

La nueva herramienta hace uso de la inteligencia artificial para traducir automáticamente los audios de los videos publicados en la plataforma. Por ahora, está disponible en contenidos en español e inglés, pero la compañía adelantó que pronto sumará más idiomas.

Según los desarrolladores de la app, el objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar, comprender y participar en conversaciones digitales aunque no hable el idioma original del creador. Así es como Meta busca fortalecer la accesibilidad y potenciar la interacción entre comunidades diversas con el uso de la IA.

La función nueva no solo traduce, sino que además ofrece la opción de sincronizar el movimiento de labios, lo que mejora la naturalidad de los videos traducidos y permite una experiencia más inmersiva.

Paso a paso: así se activa la traducción de audios con IA

Habilitar esta función en Instagram es muy fácil y se puede hacer antes de compartir cualquier video. Estos son los pasos:

Antes de publicar el contenido , seleccioná la opción “Traducir tu voz con Meta AI” .

, seleccioná la opción . Elegí si querés activar la sincronización labial , que ajusta los movimientos de la boca al idioma elegido.

, que ajusta los movimientos de la boca al idioma elegido. Revisá el resultado previo para asegurarte de que el audio y la traducción estén correctos.

previo para asegurarte de que el audio y la traducción estén correctos. Una vez que estés conforme, publicá el video .

. Si en algún momento preferís volver al audio original, podés desactivar la herramienta desde la misma configuración.

Por ahora, esta innovación está disponible solo en algunos dispositivos y en idiomas limitados, pero es un claro adelanto hacia un futuro donde la comunicación digital no tenga barreras lingüísticas.