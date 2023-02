ChatGPT: ¿cómo exprimir al máximo esta nueva inteligencia artificial?

¿Qué es el Chat GPT?

GPT (Generative Pre-trained Transformer) es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Es una red neuronal autoregresiva entrenada en una gran cantidad de texto para generar información coherente y relevante a partir de un prompt o contexto dado. De esta manera, ChatGPT nace como una aplicación específica de GPT para realizar conversaciones con humanos con una amplia variedad de temas como noticias, entretenimiento, historia, tecnología, entre otros.

“El objetivo de ChatGPT es proporcionar una respuesta rápida y precisa a las preguntas de los usuarios, y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo asistencia virtual, atención al cliente y creación de contenido automatizado”, dice Mar Carreón, Strategic Planning Director de another , la agencia global con el mayor número de servicios en el mercado latinoamericano.

Google VS Microsoft: inicia la guerra de la Inteligencia Artificial

Actualmente el Chat GPT es uno de los más famosos, sin embargo, Alphabet Inc de Google informó que lanzará “Bard” en respuesta a la nueva sensación de los chatbots inteligentes. Pero a minutos de este anuncio, el martes 7 de febrero Microsoft llevó a cabo un evento en su sede en Redmond para revelar la renovación de su motor de búsqueda Bing y su navegador Edge impulsados por inteligencia artificial, a tan solo unas semanas después de confirmar una millonaria inversión en OpenAI, compañía detrás de ChatGPT.

Alphabet superó a Apple como la firma más valiosa

“Ahora Google y Microsoft se enfrazcaron en una nueva batalla por generar inteligencia artificial. Hasta el momento, sabemos que los servicios de Bard son similares a GPT, pero de momento solo están abiertos a un grupo de evaluadores, mientras que el gigante co-fundado por Bill Gates se dedicó a reinventar su copiloto web para ofrecer una nueva experiencia”, agrega Carreón.

Entendiendo al Chat GPT

En another llevamos a cabo dos ejercicios de contenido con el Chat GPT. En el primero colocamos instrucciones específicas y en el segundo solo hicimos una pregunta. A continuación se muestran los primeros tres párrafos de ambos ejercicios, pero se puede observar todo el contexto en el blog de la agencia . En español, hicimos esta instrucción textualmente: “Escribe una nota de 700 palabras sobre: ¿Por qué la inteligencia artificial no puede sustituir el trabajo de un periodista?”, y nos entregó el siguiente contenido:

Para qué sirve el CHAT GPT: ¿puede reemplazar al periodismo?

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando muchos sectores, incluyendo la industria periodística. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la IA todavía no puede sustituir el trabajo de un periodista. Aquí hay algunas razones por las que la IA no puede reemplazar completamente al periodista humano.

image.png

En primer lugar, la IA es muy buena para realizar tareas repetitivas y para analizar grandes cantidades de datos. Pero todavía no puede igualar la capacidad humana de comprender el contexto y la complejidad de una historia. Un periodista humano puede percibir matices y subtramas que una IA no puede captar. Además, un periodista humano puede tener una perspectiva única y personal sobre una historia que una IA no puede imitar.

En segundo lugar, la IA es susceptible a errores y a la manipulación. Si se alimenta la IA con datos erróneos, su análisis y su producción de contenido también serán erróneos. Además, los datos que se utilizan para entrenar a una IA pueden estar sesgados o ser manipulados por individuos o grupos con intereses ocultos. Un periodista humano, por otro lado, es capaz de detectar estos errores y manipulaciones y producir contenido más preciso y confiable.

En el segundo ejercicio solicitamos lo siguiente: “¿Cuál es la mejor estrategia de comunicación para empresas de streaming?”, y esto nos entregó la inteligencia artificial.

CHAT GPT para las empresas

La mejor estrategia de comunicación para empresas de streaming depende de muchos factores, como el objetivo de la empresa, su audiencia objetivo, su presupuesto, entre otros. En general, una estrategia efectiva de comunicación para empresas de streaming incluiría lo siguiente:

Contenido personalizado: Crear contenido que sea relevante y atractivo para su audiencia objetivo, ya sea a través de anuncios en línea, videos promocionales, blogs, entre otros.

Colaboración con influencers: Identificar a influencers relevantes en su nicho y trabajar con ellos para promocionar su servicio.

¿Cómo exprimir a la Inteligencia Artificial?

Para Carreón, los anteriores ejercicios muestran un uso del español neutro, y sobre todo una futura oportunidad para que los equipos puedan capacitarse para utilizar esta herramienta, pero de manera inspiracional, es decir, que tomen a la inteligencia artificial para crear y construir en lugar de usarla para facilitar.

Para aprovechar al máximo al chat a través del marketing, algunos pasos a seguir pueden ser la personalización de la experiencia del usuario, la creación de contenido automatizado pero bajo la supervisión de un experto debido a las fallas que todavía tiene esta tecnología, atender consultas, analizar datos y resolver dudas en tiempo real.