Las 4 tendencias para 2021 en Inteligencia Artificial aplicada a negocios

1. Hiperautomation:

En 2021 el aprovechamiento de herramientas de Inteligencia Artificial permitirá lograr automatizaciones más complejas, por ejemplo, automatizar procesos con fuentes de información heterogéneas. Esto provocará un gran impacto en la forma de trabajar, liberando tiempo para dedicarlo a tareas de valor.

Si se analiza la carga de trabajo que representan las tareas administrativas, en promedio, las empresas destinan un 53% de las actividades a coordinación y control, un 30% a resolución de problemas y colaboración, un 10% a innovación y estrategia y un 7% al desarrollo de personas. Adoptando inteligencia artificial se reduce al menos un 30% de la carga administrativa. Al suceder esto, el resto de las áreas crecerán de forma proporcional cambiando la estructura donde solo el 24% estaría destinado a lo administrativo, el 49% enfocado en resolución de problemas y colaboración, un 16% en estrategia e innovación y un 11% en desarrollo de personas y vínculos.

En un futuro cercano, será común ser asistido ‘24x7’ por IA conversacionales, a las cuales poder consultar. Al ser alimentada con años de información sobre la empresa, se puede asistir en el área que se necesite y ayudar a tomar mejores decisiones en Finanzas, Riesgos, Recursos Humanos, Ventas, entre otros.

2. Low-code / No-code:

Este tipo de tecnología permite a usuarios no técnicos desarrollar aplicaciones sencillas o utilizar herramientas como Inteligencia Artificial sin ser especialistas. En 2019, el 37% de los desarrolladores usaban o planeaban usar productos low-code, en 2020 esa cifra superará al 50%.

Respecto a los dispositivos y la adopción de esta tecnología, hay una tendencia de crecimiento por VUI (Voice User Interface), interfaces hechas 100% sobre voz, como por ejemplo Alexa, Siri y Google Assistant. En 2018, la adopción de dispositivos VUI era del 23% y se espera que crezca en un 55% de cara a 2022.

iphone Gentileza: Apple

De la misma forma que hoy se consulta a Siri por el clima se podrá interactuar con las IA de la compañía para comandar y encomendar tareas de forma conversacional.

De aquí a unos 3 años, este tipo de programación, especialmente la basada en reglas de negocios podrá hacerse de forma conversacional.

3. Digital accessibility - Inclusión en los procesos a personas con características especiales.

La tecnología cumple un rol crucial en mejorar la calidad de trabajo de personas con capacidades especiales, público no menor ya que según un informe de la OMS y el Banco Mundial, integran el 15% de la población mundial. Tecnologías como el Speech to Text, sistemas que reconocen las palabras del habla humana y luego lo transcriben en un texto y la automatización de procesos permitirán involucrar a personas con hipoacusia, por ejemplo, en procesos tan simples como la interacción con los equipos de trabajo. A su vez, la técnica inversa, Text to Speech, permitirá a las personas no videntes involucrarse en procesos donde se manipulen textos. También existen tecnologías como el Eye Tracking, mover el mouse con la vista, que puede asistir a personas con movilidad reducida.

4. Players en la automatización:

Si bien la automatización se da en todas las industrias, para el año entrante observamos una fuerte tendencia en los sectores de e-commerce, banca y de seguros. La banca y seguros son industrias que cuentan con mucha información para aprovechar que amenazadas por las fintechs e insurtechs, ven en la automatización de procesos una forma de volverse más ágiles y competitivas. Esta tendencia no difiere de lo acontecido este año, donde en nuestra experiencia las empresas que más automatizaciones implementaron provienen en un 48% de la banca, un 21% son fintechs, un 18 % seguros, un 8 % consumo masivo y e-commerce, y un 5% el agro.

fintech.jpg El "ecosistema" fintech pasó de 133 empresas en 2018 a 268 en 2020.

El continuo avance tecnológico obligará a las empresas a introducir herramientas clave para optimizar sus costos y ganar eficiencia, beneficios concretos que terminan reflejando una mejor experiencia de sus usuarios. Y una de ellas es la automatización de procesos de negocios, alma mater de toda transformación digital y que requiere de una aplicación precisa para que sea exitosa.

La automatización de procesos de negocios es imprescindible para que una empresa se destaque en un mercado cada vez más competitivo y saber distinguir el proceso puntual en que su implementación hace la diferencia, es casi tan importante como la automatización en sí.