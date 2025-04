La nueva aplicación de iPhone y Mac para crear imágenes con Inteligencia Artificial

Las grandes empresas de tecnología apuestan por implementar Inteligencia Artificial entre sus herramientas. Apple no se queda atrás, ya que incorporó una nueva app que se complementa con su IA, Apple Intelligence : se llama Image Playground y permitirá a los usuarios crear imágenes desde 0.

Esta nueva aplicación está disponible a partir de la actualización iOS 18.2 para todos los modelos de iPhone 16, 15 Pro y 15 Pro Max . A pesar de lo que uno pueda imaginar, esta no funcionará como sus competidoras, sino que será más fácil utilizarla para obtener resultados eficaces .

Así como con otras inteligencias artificiales, los usuarios podrán decirle a esta herramienta cómo debe ser la imagen . No obstante, no será necesario darle prompts específicos , sino que hay que agregar conceptos y elementos que al sumarlos generarán el resultado requerido. Por ejemplo, se puede enviar una foto propia e Image Playground permitirá agregar fondos , objetos , accesorios , etcétera.

Por otro lado, esta IA también ofrece la posibilidad de modificar el estilo de las fotos, ya sea en formato de dibujo, de animación o de ilustración. No obstante, no todo es color de rosa. Es importante recalcar que la calidad de las imágenes no es igual de buena que la de otras apps.