La nueva generación de mascotas virtuales: cómo funciona Sweekar, el Tamagotchi con Inteligencia Artificial

El juguete de Takway combina robótica e IA para crear un compañero que aprende de cada interacción y evoluciona con el tiempo.

¿Viviste la era Tamagotchi ? Los famosos compañeros vuelven, pero renovados. Ahora, incorporan Inteligencia Artificial . Conocé a Sweekar : una mascota virtual desarrollada por la startup Takway AI que combina una dinámica de crianza similar a la del clásico juguete japonés con robótica, memoria y modelos generativos. El dispositivo tiene forma de huevo, pantalla y está diseñado para crecer físicamente. Sí, crece de verdad.

El proyecto se presentó durante el CES 2026 , la feria tecnológica más importante del mundo, y actualmente se encuentra en campaña de financiación. A diferencia de las mascotas virtuales originales, Sweekar no se limita a responder a comandos: puede reconocer la voz de su dueño, recordar actividades y momentos compartidos y formar su personalidad a partir del dueño. Takway asegura que el objetivo es convertir la relación con la mascota en una experiencia física y sostenida en el tiempo.

La principal diferencia con un Tamagotchi tradicional está en el cuerpo del robot . Sweekar no es del mismo tamaño durante toda su vida, sino que atraviesa distintas etapas de desarrollo. La empresa plantea cuatro momentos : huevo, bebé, adolescente y adulto. Cada etapa está vinculada con la cantidad de experiencia que acumula a partir de los cuidados y las interacciones con el usuario.

La mecánica parte de una idea familiar para quienes jugaron con un Tamagotchi en los 90s: hay que darle de comer, cuidarlo y prestarle atención. Pero en este caso las acciones tienen un impacto más grande. Hablarle, tocarlo y jugar contribuye a formar el comportamiento del compañero y moldear la manera en que se relaciona con su dueño.

Takway asegura que el juguete puede desarrollar una personalidad propia según las interacciones que recibe. La empresa explica que el comportamiento y la toma de decisiones cambian a partir del vínculo con el usuario. La empresa también trabaja con un sistema basado en perfiles de personalidad para diferenciar el comportamiento de cada mascota. El aparato pesa 89 gramos y está pensado para transportarse fácilmente. Además, puede generar una sensación de calor y simular que está respirando.

La memoria es uno de los puntos que separan a Sweekar de las mascotas virtuales de décadas anteriores. El sistema se diseñó para registrar información y utilizarla posteriormente para generar respuestas que tengan en cuenta el vínculo previo. Según Takway, Sweekar puede reconocer la voz de su dueño y recordar historias o actividades que hayan compartido.

Para conseguirlo, la empresa desarrolló una arquitectura que combina IA generativa con una estructura para juegos de crianza. Takway informó que usa una combinación de Gemini Flash y modelos de lenguaje de clase ChatGPT para generar respuestas e interpretar el contexto. La firma japonesa plantea, además, que la mascota pueda tener cierta autonomía. Una vez que alcanza la adultez, puede entretenerse por su cuenta y completar determinadas actividades sin su dueño.

Del Tamagotchi de los 90 a las mascotas con IA

El concepto atrás de Sweekar recupera una de las ideas más exitosas y nostálgicas de los juguetes de los 90. La nueva generación mantiene ese espíritu, pero agrega características que no eran posibles con la tecnología de esa época. El compañero ahora puede interpretar conversaciones, guardar recuerdos y adaptar parte de su comportamiento.

La evolución física también busca reforzar esa idea. El dispositivo no solo muestra que la mascota cambió mediante una animación: su propio cuerpo atraviesa distintas etapas. Esa característica fue uno de los principales puntos durante la presentación del producto en CES 2026. Takway lo presentó como una mascota de bolsillo impulsada por IA que puede crecer físicamente con el usuario. Sweekar empieza su desarrollo siendo un huevo de 6 centímetros y, a medida que avanza por sus etapas de crecimiento, puede superar los 7 centímetros.

Cuándo se van a poder comprar los Sweekar

Lamentablemente, el Sweekar todavía no se comercializa. Después de su presentación en el CES, Takway anunció que iba a recurrir a una plataforma de financiación colectiva para avanzar con la producción y las entregas durante 2026. El proyecto ya inició dicha campaña y superó ampliamente el objetivo inicial. Hasta la fecha, el proyecto habría recaudado más de 1,7 millones de dólares frente a una meta de 100.000, con más de 1.100 patrocinadores. La campaña está prevista hasta el 18 de septiembre.

El precio definitivo puede variar según la modalidad de compra y las condiciones de la campaña. Antes del lanzamiento, distintas publicaciones ubicaron el precio esperado del dispositivo entre los 100 y 150 dólares, aunque Takway no lo presentó todavía como el precio final.