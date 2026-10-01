Sofía Vago, CEO de Accenture: "La Inteligencia Artificial viene a transformar absolutamente todos los negocios"

La CEO de Accenture Argentina analizó el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y destacó la necesidad de reinventar procesos y desarrollar nuevas capacidades. También señaló el rol de la educación y valoró el potencial del talento argentino frente a los cambios tecnológicos.

"El nivel de creatividad y de capacidad que tiene el talento argentino es de verdad distintivo", sostuvo Vago.

Enviada especial a Mar del Plata.- En el 62° Coloquio de IDEA que se lleva adelante en Mar del Plata, Sofía Vago CEO de Accenture Argentina definió el rol de la inteligencia artificial en los negocios y la vida cotidiana. “No hay que utilizar inteligencia artificial para hacer lo mismo que nosotros hacemos, sino reinventarlo”, advirtió. En un diálogo mano a mano con Ámbito analizó el presente del país y el rol que debería ocupar la educación.

Periodista: Tu compañía está muy vinculada a las nuevas tecnologías. ¿Podrías explicar brevemente a qué se dedican?

Sofía Vago: Gracias. Accenture es una compañía que básicamente transforma otras compañías. Las ayuda a crecer, a transformarse, a ser más eficientes y a adaptarse también a los cambios que hay en los distintos sectores. Nosotros operamos con todos los sectores, no solamente con uno. Y la tecnología es un habilitador. Hoy más que nunca es un habilitador para que esas transformaciones sucedan.

S.V.: No, no compite. Nosotros abrazamos la inteligencia artificial. Estamos en un proceso de transformación que se inició hace muchísimos años vinculado a esto. La inteligencia artificial lo que trae es una nueva forma de trabajar y una nueva forma de hacer negocios.

P.: ¿Podrías poner un ejemplo breve? Porque la inteligencia artificial últimamente estuvo en el debate por su autonomía. ¿Podrías dar un ejemplo concreto de lo que acabás de decir?

S.V.: Mirá, yo creo que la inteligencia artificial, para simplificar el concepto, es un superpoder. Cada humano puede tener, por ejemplo, en un agente, un nuevo compañero de trabajo que, en definitiva, lo que hace es darnos un superpoder: poder acceder a mayor información, procesar datos distintos y tomar decisiones con muchísimos más valores e información de la que se tomaba antes. Puede transaccionar, con lo cual, de alguna manera, es esto que te digo: es un superpoder. Por supuesto, hay mucho respecto al uso de la inteligencia artificial. Obviamente, debe utilizarse de manera muy responsable, pero en definitiva viene a transformar absolutamente todos los negocios.

P.: Hablamos de transformación de negocios. ¿Cómo está preparada Argentina para esta transformación que implica la inteligencia artificial?

S.V.: Mirá, en Argentina en particular tenemos un altísimo nivel de adopción. La inteligencia artificial lo que está, de alguna manera, interpelando a las organizaciones y al mundo en general es no utilizar inteligencia artificial para hacer lo mismo que nosotros hacemos, sino reinventarlo.

Entonces, hay mucho de reinvención en esto, de no tratar de hacer lo mismo con inteligencia artificial, sino repensar la forma no solamente en la que opero, sino también qué valor adicional puedo generar y cómo puedo hacer crecer mi negocio utilizando este superpoder.

P.: ¿Y cómo está Argentina? Te preguntaba si tiene un buen plafón. Decís que hay muchas empresas que adoptan estas tecnologías. ¿Cuáles son los aspectos negativos para un mayor desarrollo tecnológico?

S.V.: A ver, en lo positivo, el nivel de adopción es altísimo, hay un espíritu "entrepreneur" increíble. Este mindset de reinvención requiere poder operar en un entorno totalmente incierto y en eso tenemos una gimnasia, por decirlo simple, maravillosa.

Entonces, el nivel de creatividad y de capacidad que tiene el talento argentino es de verdad distintivo. Lo negativo es que yo creo que tenemos que generar mayor stock de talento. La educación es un factor fundamental. Hoy hablaban en el coloquio respecto a la cantidad de ingenieros que producimos en Argentina, los que se producen en Estados Unidos y los que se producen en China. Claramente, eso va a ser tremendamente importante.

La educación no tiene que ver solamente con aquellos que llegan a recibirse de una carrera universitaria vinculada tal vez con los STEM y demás, sino también con cómo nos reconvertimos. Todos nosotros nos vamos a reconvertir: vamos a reconvertir la forma en la que trabajamos, la forma en la que consumimos y la forma en la que interactuamos o comercializamos nuestros productos.

Todo esto, de alguna manera, va a requerir un cambio y un desarrollo de distintos skills o capacidades que, en definitiva, tienen que darse en forma rápida.

P.: Brevemente, ¿qué carreras, oficios o trabajos van a ser reemplazados en el corto plazo y cuáles tienen una vida más larga?

S.V.: Yo creo que algunas tareas transaccionales... No carreras, hablo de tareas. La inteligencia artificial no es que reemplaza al humano. Cuando decimos que reemplaza al humano, no: reemplaza algunas tareas que ejecuta el humano.

P.: ¿Vos dirías las repetitivas, las secuenciales?

S.V.: No solamente las repetitivas, porque hoy la inteligencia artificial a través de los agentes generan un valor bastante adicional a solamente reemplazar una tarea repetitiva. Pero siempre hay un humano en el medio. Y ese humano lo que va a tener que hacer es saber trabajar con este nuevo campo de información.

P.: O sea, serían jefes de ese instrumento.

S.V.: Hoy tenemos muchos humanos que tienen una fuerza de trabajo que son todos agentes. Y agentes que hablan con otros agentes. Entonces, en definitiva, es esto que te decía al principio de cómo incorporamos a la fuerza de trabajo este nuevo superpoder, este nuevo potencial que nos da para operar en forma distinta.

De nuevo, creo que no es que va a haber una carrera. Creo que se van a fortalecer muchísimo las carreras, no solamente aquellas que sean técnicas, sino también aquellas que puedan leer la conducta, la emoción. Va a ser un set de skills o de capacidades completamente distintas a las que estábamos acostumbrados.

P.: ¿Cómo ves al país? Lamentablemente se anticipó el año electoral; en realidad, esta pregunta te diría que debería hacértela el año que viene. ¿Qué estás viendo?

S.V.: Mirá, nosotros hemos tenido un excelente año. La verdad es que hemos tenido un año de crecimiento. Claramente vemos que empezamos a tener muchísima competencia a nivel regional. Chile sacó una ley que es similar a la que tenemos nosotros de economía del conocimiento, que lo que te permite es reinvertir continuamente para poder generar una mayor plataforma, principalmente de conocimiento.

Con lo cual, nosotros hoy nos vemos muy bien. Vemos que empezamos a transmitir estabilidad, reglas claras.

P.: Pero eso es a nivel de tu empresa. ¿A nivel del país?

S.V.: Bueno, a nivel país, yo creo que los años eleccionarios son años difíciles. Lo importante es no perder de vista que esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Creo que es importante que no perdamos de vista eso. Año eleccionario, año no eleccionario, creo que todos los argentinos tenemos que pensar en que este país tiene que salir adelante, tiene que crecer y tenemos una oportunidad única que no podemos desaprovechar.

P.: ¿Con la oportunidad única te referís a lo que está demandando el mundo y que, casualmente, está en Argentina?

S.V.: Absolutamente.