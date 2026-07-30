La Unión Europea acelera su desarrollo en IA con un megaplan de u$s34.000 millones para construir siete gigafábricas + Agregar ámbito en









El bloque busca reducir su dependencia tecnológica del exterior con nuevas infraestructuras de computación destinadas a empresas, universidades y organismos públicos. Los proyectos tienen por objetivo ampliar la capacidad de cómputo disponible en la región y ofrecer infraestructura a startups.

La Unión Europea busca competir EEUU y China.

La Unión Europea dio un nuevo paso en su estrategia por mejorar su posición en la carrera global por la inteligencia artificial. En este escenario, el bloque lanzó una licitación para construir hasta siete "gigafábricas" de IA en el continente, un proyecto que busca movilizar alrededor de u$s34.000 millones entre fondos públicos y privados.

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Del total previsto, unos u$s12.000 millones provendrán de la Unión Europea y de los Estados miembros, mientras que el resto deberá ser aportado por inversores privados. Con esta iniciativa, Bruselas apunta a reducir su dependencia tecnológica del exterior y reforzar su competitividad frente a potencias como Estados Unidos y China.

La Unión Europea busca construir siete "gigafábricas" de IA Las futuras gigafábricas estarán equipadas con procesadores avanzados para inteligencia artificial, infraestructura en la nube, software especializado, conectividad de alta velocidad y centros de datos de bajo consumo energético.

Según explicó la Comisión Europea, estos complejos permitirán ampliar la capacidad de cómputo disponible en la región y ofrecer infraestructura a startups, empresas en expansión, pequeñas y medianas compañías, industrias, instituciones académicas y organismos públicos.

"Estamos llevando potencia de cómputo de clase mundial directamente a los innovadores, startups y investigadores europeos, desbloqueando más de 30 mil millones de euros en inversión", detallaron en el anuncio hecho en la cuenta oficial de X.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio con el que la UE busca triplicar su capacidad de centros de datos durante los próximos cinco a siete años. Para lograrlo, pretende facilitar la construcción de nuevas instalaciones, aunque reconoce que enfrenta un desafío importante: los costos energéticos en Europa siguen siendo superiores a los de Estados Unidos y China. We're bringing world-class computing power directly to European innovators, start-ups and researchers, unlocking over €30 billion in investment.



Our call to build up to seven AI Gigafactories helps secure the infrastructure needed for our digital autonomy ↓… pic.twitter.com/Z7yJkiaeFk — European Commission (@EU_Commission) July 30, 2026 La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, destacó el alcance del proyecto y afirmó que la puesta en marcha de estos centros "representa un hito en nuestras ambiciones de convertirnos en un continente líder en IA".