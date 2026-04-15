Nayib Bukele impulsa la salud digital: El Salvador amplía el uso de IA para tratar enfermedades crónicas

Se trata de una nueva fase del sistema, orientada al tratamiento de hipertensión, diabetes o afecciones renales, entre otras problemáticas. Los pacientes podrán acceder a consultas gratuitas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , lanzó la segunda etapa del programa Doctor SV , una aplicación que busca ampliar el acceso a la atención médica mediante el uso combinado de profesionales de la salud e inteligencia artificial .

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La nueva fase del sistema está orientada específicamente a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o afecciones renales , en un país donde millones de personas conviven con este tipo de patologías muchas veces sin diagnóstico.

La aplicación permite que los usuarios accedan a consultas médicas gratuitas desde sus celulares, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

A través de videollamadas , los pacientes son atendidos por médicos, quienes cuentan con el respaldo de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la precisión de los diagnósticos.

Se potencia el uso de la IA en medicina.

Al finalizar cada consulta, el sistema genera un código QR que habilita al paciente a retirar medicamentos o realizar estudios en una red de farmacias y laboratorios adheridos, sin costo.

Desde Google Cloud, que participa en el desarrollo tecnológico, destacaron que el programa ya procesa unas 18.000 consultas diarias, con capacidad para escalar hasta 30.000 atenciones por día.

La IA como complemento

Durante la presentación, Bukele subrayó que el sistema mantiene a los médicos en el centro del proceso: “Las 30.000 citas al día son médicos, humanos, que están atendiendo al paciente con apoyo de la inteligencia artificial”.

Sin embargo, también adelantó que el sistema avanzará hacia una integración más profunda de la tecnología, con agentes de IA que operarán en paralelo para ampliar la cobertura.

“Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, afirmó el mandatario salvadoreño depositando su fe en esta nueva medida.

El avance del plan en El Salvador

A cinco meses de su implementación, Doctor SV ya alcanzó 1,1 millones de usuarios, con más de 1,5 millones de consultas realizadas. Según datos oficiales, el sistema registra un 93% de efectividad y un 97% de satisfacción entre los usuarios.

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Además, cuenta con más de 400 farmacias y laboratorios integrados, lo que permite cerrar el circuito de atención sin necesidad de traslados complejos.

El especialista en salud pública Edgardo Von Euw señaló que en El Salvador hay cerca de 3 millones de personas con enfermedades crónicas, muchas de las cuales no están diagnosticadas.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos del programa es identificar a estos pacientes: actualmente, solo seis de cada diez personas con hipertensión saben que padecen la enfermedad.

La expansión de Doctor SV busca, justamente, cerrar esa brecha mediante un modelo que combina tecnología, accesibilidad y atención médica continua, en un intento por transformar el sistema de salud a escala nacional.