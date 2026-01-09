¡Alerta! WhatsApp dejará de funcionar en todos estos celulares a partir del 15 de enero

La app de mensajería anunció un cambio que impacta en equipos antiguos y obliga a buscar una alternativa antes de la fecha límite.

WhatsApp confirmó los celulares que quedarán sin acceso a la app en enero 2026.

A comienzos de 2026, WhatsApp , la aplicación de mensajería más usada, aplicará una actualización que dejará afuera a varios dispositivos. La medida afecta a modelos con sistemas operativos antiguos que ya no cumplen con los requisitos técnicos actuales.

La decisión forma parte de una política habitual de la empresa para reforzar la protección de datos y sostener el funcionamiento general del servicio. Debido a esto, miles de usuarios deberán verificar si su celular seguirá siendo compatible o si necesitarán tomar medidas antes del 15 de enero .

Desde el 15 de enero de 2026, WhatsApp sólo funcionará en equipos que cuenten con versiones mínimas actualizadas de sus sistemas operativos. En el caso de los teléfonos de Apple, el requisito será tener instalado iOS 15.1 o superior . Los modelos que no puedan alcanzar esa versión quedarán sin acceso a la app.

Ya para los dispositivos con sistema Android, WhatsApp exigirá Android 5.0 o versiones posteriores . Aquellos modelos que quedaron estancados en ediciones anteriores del sistema ya no podrán ejecutar la aplicación ni recibir mejoras.

Dentro del grupo de celulares Android afectados aparecen:

HTC One M8

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

Estos teléfonos no reciben parches de seguridad ni actualizaciones, lo que los vuelve incompatibles con las exigencias actuales de la plataforma.

¿Qué les pasará a los usuarios afectados?

Quienes tengan alguno de estos dispositivos notarán cambios en el funcionamiento de WhatsApp una vez llegada la fecha límite. En algunos casos, la aplicación dejará de abrirse, pero en otros permitirá el acceso, aunque sin la posibilidad de envío y recepción de mensajes. Tampoco será posible descargar nuevas versiones desde las tiendas oficiales.

Previo al 15 de enero, la app mostrará avisos reiterados sobre el fin de la compatibilidad. Estos mensajes sugerirán actualizar el sistema operativo o cambiar de equipo. Si el celular aún admite una actualización a una versión compatible, ese paso alcanzará para mantener el servicio activo.

Desde la empresa recomiendan realizar una copia de seguridad antes del bloqueo definitivo. De esa manera, los chats, fotos y videos quedarán guardados en la nube y podrán recuperarse en un dispositivo nuevo. En iPhone, la verificación del sistema se realiza desde Ajustes, General e Información. En Android, el dato aparece en Configuración y Acerca del teléfono.

Si el equipo no permite actualizar el sistema, la única opción para seguir usando WhatsApp será pasarse a un celular más reciente.