Estos celulares se quedarán sin WhatsApp en 2026









Una nueva actualización de la aplicación dejará fuera a muchos modelos de teléfonos móviles.

Los usuarios serán notificados directamente dentro de la aplicación durante enero de 2026.

Junto con la llegada de un nuevo año, WhatsApp realizará distintas actualizaciones que harán que la aplicación deje de ser compatible con una serie de distintos modelos de teléfonos.

Esta medida afectará a miles de usuarios cuyos teléfonos móviles no cumplan con los requisitos técnicos mínimos de este nuevo sistema operativo. Su implementación abarcará a modelos antiguos de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC.

Logo whatsapp Pexels Cómo tener WhatsApp en 2026 Aquellos usuarios cuyos teléfonos figuren entre los dispositivos afectados contarán con distintas alternativas para no perder el acceso a la aplicación.

La principal recomendación es comprobar si el equipo permite actualizar el sistema operativo. Si esto no es posible, será necesario transferir los chats y la información a un dispositivo más actual o, como opción alternativa, adquirir un teléfono que cumpla con los requisitos vigentes de WhatsApp para seguir utilizándolo sin inconvenientes.

Sin embargo, según un comunicado oficial de Meta, los usuarios serán notificados directamente dentro de la aplicación durante enero de 2026, a fin de contar con tiempo suficiente para realizar los cambios de dispositivo necesarios.

Los modelos que perderán el servicio en 2026 Son varios los modelos de dispositivos que se quedarán sin servicio de WhatsApp durante 2026: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy J2.

Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual y Optimus L5 II.

Motorola Moto G y Moto E (1.ª generación), Sony Xperia Z2 y Z3, y el Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2.

